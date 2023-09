Drücken Sie Play, um diesen Artikel anzuhören Gesprochen von künstlicher Intelligenz.

LONDON – Oppositionsführer Keir Starmer ist aus dem Einheitsgesetz ausgetreten – und seine linken Kollegen stehen in der Schusslinie.

Der Chef der Labour-Partei schickte den weichen linken Flügel seiner Partei am Montag mit einer dramatischen Kabinettsumbildung, die eine Reihe von Abgeordneten auf der rechten Seite seiner Partei belohnte, zum völligen Rückzug.

Es war die letzte Phase eines dreijährigen Projekts, bei dem Starmer die linke Partei seines Vorgängers Jeremy Corbyn rücksichtslos in den Griff bekam und sie stetig zurück in die Mitte zog, was an die von Tony Blair und seinem Kumpel Peter Mandelson angeführte Modernisierung der 1990er Jahre erinnerte.

„Das ist das Blairiten- und Mandelson-Set“, sagte ein ehemaliger Schattenminister aus der Corbyn-Ära, dem, wie den anderen in diesem Artikel zitierten, Anonymität gewährt wurde, um offen über die Parteiführung zu sprechen. „Sie treiben dieses Projekt jetzt voran. Es gibt jetzt keine Unklarheiten.“

Da Labour vor den Parlamentswahlen im nächsten Jahr in einer Umfrage einen Vorsprung von 18 Punkten vor den regierenden Konservativen hat, sind Starmers Wahlen für sein Spitzenteam ein klarer Hinweis darauf, wer ein hohes Amt bekleiden wird, wenn er an die Macht kommt.

Lisa Nandy, Starmers weichlinke Rivalin um die Führung im Jahr 2020, wurde von der herausragenden Rolle der Schattenwohnungspolitik herabgestuft und wurde zur Schattenministerin für internationale Entwicklung befördert. Ebenfalls degradiert wurden ihre linksgerichteten Freunde und Kollegen Jonathan Ashworth und Nick Thomas-Symonds. Zwei weitere Personen, Rosena Allin-Khan und Jim McMahon, verließen ebenfalls das Schattenkabinett.

Im Gegensatz dazu wurden Pat McFadden, Liz Kendall und Peter Kyle – drei hochkarätige Abgeordnete der Rechten, die während der Blair-Ära als Regierungsberater arbeiteten – große Beförderungen erhalten. Darren Jones, der demselben Flügel der Partei angehört, und Hilary Benn, eine Kabinettsministerin unter Blair, wurden ebenfalls in Starmers Spitzenteam berufen.

Ein Schattenminister sagte, es gebe „definitiv einen Rechtsruck bei dieser Umbildung“ und fügte hinzu: „Die Erwachsenen haben wieder das Sagen.“

Ein hochrangiger Labour-Funktionär bestand jedoch darauf, dass es bei den Beförderungen ausschließlich um Kompetenz und nicht um Politik gehe. „Im neuen Schattenkabinett geht es vor allem darum, zu gewinnen – und dann zu regieren“, sagten sie. „Wir müssen diese schreckliche Regierung rauswerfen und dann müssen wir zeigen, dass wir Großbritannien seine Zukunft zurückgeben können.“ Das bedeutet, sofort durchzustarten.“

Endgültige Abrechnung

Nur eine linke Persönlichkeit ging mit einem Lächeln aus der Labour-Umbesetzung hervor.

Die gewählte stellvertretende Vorsitzende der Labour-Partei, Angela Rayner, wurde zur stellvertretenden stellvertretenden Premierministerin befördert und überreichte Nandys altes innenpolitisches Mandat zum Wohnungsbau und den Regionen, was bedeutet, dass sie den erfahrenen Brexit-Befürworter Michael Gove begleiten wird.

John McTernan, Blairs ehemaliger politischer Sekretär – jetzt leitender Berater bei BCW – sagte, dies sei Starmers „endgültige Einigung“ mit der weichen Linken und wies auch darauf hin, dass der ehemalige Parteichef Ed Miliband im Amt behalten worden sei.

„Ja, man kann sagen, dass Pat (McFadden) ein Blair-Anhänger ist, (Liz Kendall) ist ein Blair-Anhänger, aber sie sind auch Starmer-Anhänger, da sie Teil einer Konstellation von Figuren sind, die Keir um sich versammelt hat“, sagte McTernan.

Ayesha Hazarika, eine ehemalige Beraterin von Miliband, sagte: „Es besteht kein Zweifel daran, dass Starmer auf die eher Blairistische Seite der Dinge übergegangen ist – aber vieles davon hat mit dem Wunsch zu tun, rücksichtslos pragmatisch vorzugehen, um zu gewinnen, und darin war Blair sehr gut.“

„Es geht nicht mehr um Blair-Anhänger gegen Corbynit-Anhänger, sondern eher um die Dominanz von Starmer im Moment.“ In den Umfragen liegt er ganz oben. Im Grunde hat jeder große Angst vor ihm. Jeder in der Partei hat wirklich Angst, etwas zu sagen“, fügte sie hinzu.

Ein Minister im Schattenkabinett stimmte zu: „Keir ist sehr, sehr stark und die Umbildung spiegelt das wider.“ Ein ehemaliger Labour-Mitarbeiter sagte, seine Entscheidungen seien „brutal, aber notwendig“.

Insider sagen, dass eine der bedeutendsten Ernennungen die von McFadden war. Ihm wurde zusammen mit Wahlkampfmanager Morgan McSweeney die Aufgabe übertragen, die Wahlbemühungen der Labour-Partei zu koordinieren. Ein Labour-Insider sagte, McFadden und McSweeney würden als „Doppelgänger“ zusammenarbeiten.

Gezeitenwechsel

Starmer übernahm die Labour Party auf dem Höhepunkt der COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 nach einer brutalen Wahlniederlage unter Corbyns linker Führung.

Starmer gewann den Wettbewerb aufgrund einer Reihe linker Versprechen – unter anderem, eine Reihe öffentlicher Dienstleistungen in öffentliches Eigentum zu überführen –, als er sich an Mitglieder wandte, die zuvor Corbyns radikal-linke Agenda unterstützt hatten.

Aber in seinen drei Jahren an der Spitze hat Stamer nach und nach viele dieser Zusagen rückgängig gemacht.

Ein ehemaliger Berater der Labour-Partei meint, sein aktuelles Team wäre nicht unzufrieden mit der Schlussfolgerung, dass die Rechte in der Partei zunehmend das Sagen haben und die weiche Linke auf dem Rückzug ist. Tatsächlich trat Starmer diesen Sommer sogar zu einem persönlichen Auftritt mit Blair auf der Bühne auf – der erste Labour-Führer, der dies seit Blairs Ausscheiden aus dem Amt im Jahr 2007 tat.

In Zitaten, die sein Büro nach seiner Umbesetzung am Montag herausgab, ging Starmer auf die „Veränderungs“-Erzählung rund um seine dreijährige Führung ein.

„Ich freue mich wirklich, dass wir nach der harten Arbeit, die Labour Party zu verändern, nun ein so starkes Team auf dem Platz haben, das bereit ist, den Wandel herbeizuführen, den unser Land so dringend braucht“, sagte er.

„Es wird einigen der weichen Linken Salz in die Wunde streuen“, sagte der oben zitierte ehemalige Schattenminister aus der Corbyn-Ära. „Starmer sollte ‚Corbyn im Anzug‘ sein, weich links und vernünftig. Er steht jetzt fest im Lager von Mandleson und Blair.“