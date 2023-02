Michael B Jordan portretteert een bokser op het scherm, maar Tony Bellew gelooft dat hij de real deal zou kunnen zijn.

Het paar speelt naast elkaar in Creed 3, de nieuwste in de filmfranchise die op 3 maart uitkomt.

rex Jordan zal zowel de hoofdrol als de regie op zich nemen in de nieuwste Creed-film

Getty En nu Bellew aan twee films met hem heeft gewerkt, gelooft hij dat Jordan het in zich heeft om een ​​professionele bokser te worden

Tijdens de Britse première op woensdagavond sprak voormalig wereldkampioen cruiserweight en acteur, Bellew, met Virgin Radio en beweerde dat Jordan het in zich heeft om een ​​professionele bokser te worden.

“Michael B Jordan is een van de beste atleten met wie ik ooit heb getraind”, zei hij.

“Toen we aan het trainen waren voor Creed I, woonden we in Philadelphia en trainden we regelmatig samen en hij is zo’n goede atleet.

“Geef me zes maanden (als zijn trainer) en ik kan hem gemakkelijk een paar gevechten winnen, helemaal geen probleem.

“Hij zou een paar van deze YouTubers opeten, geen probleem.

“Hij is zo’n goede atleet, leert de basis van het boksen en kan stoten. Michael zou iedereen kunnen verslaan die hij wil, hij zou gewoon wat tijd nodig hebben om zich aan te passen en te leren.

Instagram: @mrcalliet Jordan heeft een streng trainingsregime ondergaan om zich voor te bereiden op Creed III

Instagram: @mrcalliet Dit omvatte drie tot vier keer per dag trainen

“Maar uiteindelijk weet ik niet zeker of hij dat mooie gezicht van hem zou willen rotzooien, want zoals iedereen weet, kun je niet het water in gaan zonder nat te worden en je kunt niet in de bokswereld komen zonder een klap te krijgen.” in het gezicht, echt en ook niet gechoreografeerd.

“Dus ik zou het niet adviseren, maar ik zou hem zeker steunen als ik hem trainde om een ​​paar jongens te verslaan.”

Creed vertelt het verhaal van Adonis Creed, zoon van de legendarische Apollo, die werd gespeeld door Carl Weathers in de originele Rocky-films.

En Jordan heeft gebloed voor de rol, met Sylvester Stallone aka Rocky Balboa, die ooit onthulde dat Bellew hem echt knock-out sloeg in de eerste film.

Tony Bellew ‘KOd’ Michael B Jordan tijdens het filmen van Creed

Creed-film Jordan heeft Sylvester Stallone vervangen als het gezicht van de Rocky-franchise, met Creed als uitbreiding van de hitreeks films

De man die Jordan heeft helpen transformeren in een bokser, was Corey Calliet, en het paar heeft samengewerkt voor alle drie de films.

Deze keer moest Calliet de training van Jordan in evenwicht brengen met zijn regietaken, aangezien dit zijn filmregiedebuut is.

Dit heeft ertoe geleid dat Calliet zich meer richt op korte, efficiënte trainingssessies, en merkte in een interview met BarBend op: “Je hoeft geen twee en een half uur in de sportschool door te brengen om van lichaam te veranderen.”

Ter voorbereiding op Creed III traint Jordan drie tot vier keer per dag, waaronder een intensieve cardiotraining in de ochtend, gevolgd door boksen in de middag en dan eindigt hij met meer cardio of gewichtheffen in de avond.