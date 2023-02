Tony Bellew denkt dat Ben Davison ongelijk had om Leigh Wood uit zijn gevecht met Mauricio Lara te halen.

Wood werd neergeslagen door een brutale linkse hoek van Lara in de zevende ronde, wat zijn trainer ertoe bracht de handdoek in de ring te gooien en de boel te beëindigen.

Getty De nederlaag tegen Lara was slechts de derde in Woods carrière

Het was een spannende wedstrijd geweest met de Brit op alle drie de scorekaarten op het moment dat het gevecht werd gestaakt.

Voormalig wereldkampioen cruisergewicht Bellew vindt dat Wood meer kans had moeten krijgen om zijn WBA-vedergewichttitel te verdedigen door trainer Davison, die vroeger samenwerkte met Tyson Fury.

Bellew vertelde DAZN: “Meestal beloon ik trainers voor het stoppen van dergelijke gevechten. Luister, Ben Davison wist waar hij vanavond aan begon.

‘Je moet hem zijn gang laten gaan, vind ik. Je weet dat je gewond gaat raken in een gevecht. Hij is niet helemaal weg want kijk eens naar zijn reactie zodra hij die handdoek ziet.

“Hij zegt ‘nee, nee, nee, nee, nee’. Ik weet wat mensen gaan zeggen dat Ben Davison hem beter kent dan wie dan ook. Ik snap het.

‘Je weet dat hij vanavond op een gegeven moment gewond zou raken. Je moet hem zijn gang laten gaan. Hij was erger gekwetst tegen Michael Conlan.

Getty Davison (links) is bekritiseerd omdat hij het gevecht te vroeg heeft stopgezet

Paul v Fury LIVE: Alles wat u moet weten over de Saoedische botsing, inclusief talkSPORT-verslaggeving Anthony Joshua legt uit wat Oleksandr Usyk zei dat hem ’triggerde’ voordat hij tekeerging Liam Smith VERSLAAT Chris Eubank Jr LIVE: ‘Beefy’ claimt verbluffende onderbrekingsoverwinning in Manchester Gervonta Davis lekt privéberichten van Eddie Hearn nadat bokspromotor hem had beledigd GERANGSCHIKT De slechtste zwaargewicht titeluitdagers die Tyson, Wilder en AJ gemakkelijke nachten bezorgden

profiel Tommy Fury’s record beoordeeld voorafgaand aan het gevecht op Wembley op zaterdag







“Josh (Warrington) zei dat hij (Lara) een andere puncher is dan Conlan, maar zijn hoofd werd heen en weer geslingerd door Michael Conlan en Ben liet het graag varen.

“Drie, vier, vijf en zes stootcombinaties die Conlan soms gooide en Leigh Wood nam ze en Ben gooide het niet in.

“Je moet het hem laten zien.”

Toen hem na het gevecht werd gevraagd of hij door wilde gaan, zei Wood: “Ik ben een vechter, ik wil gaan totdat ik niets meer kan zien. Felicitaties aan Mauricio Lara, geweldige vechter. Ik heb een fout gemaakt en daar heb ik voor betaald.”

Getty Wood stond erop dat hij een herkansing wilde om te proberen zijn WBA-vedergewichtriem terug te winnen van Lara

Wood twitterde zijn steun voor Davison, wiens beslissing om de handdoek in de ring te gooien de meningen verdeelde

Maar of het nu de juiste of foute call was, Wood staat vlak achter zijn trainer.

Toen het stof was neergedaald, twitterde hij: “Ik sta achter de beslissing van mijn coach, ik weet dat hij om me geeft.

“Boksers moeten soms zelf gered worden, ik heb nog meer grote nachten voor de boeg.

“Het was toen pijnlijk, maar nu mijn kinderen vandaag een glimlach op mijn gezicht hebben, wetende dat ik beter terug zal zijn dan voorheen, zoals altijd.”