Het is FA Cup-week, met Man City, Brighton en Fulham door naar de kwartfinales na overwinningen in de vijfde ronde van gisteravond, terwijl Blackburn Leicester verbaasde om ook vooruitgang te boeken.

Manchester United neemt het vanavond op tegen West Ham, met ook Tottenham, Burnley en Southampton in actie, met verslaggeving van alle wedstrijden op talkSPORT.

Maar de Premier League houdt nooit op en Arsenal kan hun voorsprong aan de top van de ranglijst uitbreiden tot vijf punten als ze vanavond Everton welkom heten in hun wedstrijd.

We brengen u ook het laatste nieuws over de aanstaande schorsing van Ivan Toney, naar aanleiding van berichten dat de Brentford-spits heeft toegegeven meerdere aanklachten te hebben ingediend wegens het overtreden van FA-gokregels.

De koppen van vandaag: