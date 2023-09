CNN

Nach Angaben der Behörden ist eine Fahndung nach einem verurteilten Kindesstraftäter im Gange, der am Donnerstag in Polizeigewahrsam ein Krankenhaus in St. Louis, Missouri, verließ.

Tommy Wayne Boyd, 45, verbüßte laut einer Erklärung des Ministeriums eine 30-jährige Haftstrafe im Justizvollzugsministerium von Missouri, weil er im Jahr 2007 wegen der Anstiftung eines Kindes zu einem Verbrechen verurteilt worden war.

Laut Aufzeichnungen aus dem Sexualstraftäterregister der Missouri State Highway Patrol wurde Boyd im Oktober 1996 auch wegen Sodomisierung eines elfjährigen Jungen verurteilt.

Laut einer Erklärung der St. Louis County Police Department wurde er zuletzt am Donnerstag kurz vor 4 Uhr Ortszeit vom Krankenhauspersonal gesehen.

Die Behörden sagten, sie hätten gegen 4:30 Uhr auf einen Bericht über eine „Flucht aus der Haft“ im Mercy Hospital South reagiert, wohin Boyd am Mittwoch aus der Justizvollzugsanstalt Potosi zur medizinischen Behandlung transportiert wurde.

Auf der Facebook-Seite der Polizei veröffentlichtes Überwachungsvideo zeigt, wie Boyd das Krankenhaus zu Fuß verlässt und in eine unbekannte Richtung reist.

Die Behörden beschrieben ihn als einen weißen Mann mit einer Größe zwischen 5 Fuß, 7 Zoll und 5 Fuß, 9 Zoll; Er wiegt zwischen 154 und 160 Pfund und hat schütteres blondes Haar, blaue Augen und einen Bart.

„Zuletzt wurde er in einem schwarzen Sweatshirt, einer schwarzen Jacke und orangefarbenen Hausschuhen gesehen“, heißt es in der Erklärung der St. Louis County Police Department.

Das Überwachungsvideo zeigt Boyd auch in weißen Shorts.

Die Polizei sagte, sie wisse nicht, ob Boyd bewaffnet sei, aber „er sollte als gefährlich angesehen werden“, heißt es in der Erklärung.

Das Missouri Department of Corrections sagte in einer Erklärung, es habe nach der Flucht „unverzüglich verschiedene lokale, staatliche und bundesstaatliche Behörden benachrichtigt“.

„Die Abteilung arbeitet eng mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen, um Boyd festzunehmen, und eine Untersuchung des Vorfalls ist im Gange“, heißt es in der Erklärung.

Oberstleutnant der St. Louis County Polizei, Jason Law, sagte den Bewohnern auf einer Pressekonferenz am Donnerstag, sie sollten sich Boyd nicht nähern, wenn sie ihn sehen, und 911 anrufen.

„Ich möchte, dass Sie wissen, dass wir alle notwendigen Ressourcen bereitgestellt haben, um sofort und effektiv zu reagieren“, sagte Law und fügte hinzu, dass die Bewohner ihren täglichen Aktivitäten nachgehen und die Polizei benachrichtigen sollten, wenn sie etwas Verdächtiges bemerken.

Boyd sei seit seiner Entlassung aus dem Krankenhaus nicht mehr gesichtet worden, sagte Law, und die Polizei untersuche die Kameraaufnahmen in der Gegend.

Etwa 240 Meilen nordöstlich von St. Louis suchten die Behörden am Donnerstag auch nach einem weiteren Insassen, der am 13. September versehentlich aus einem Internierungslager in Indianapolis entlassen wurde.

Kevin Mason, 28, der am 11. September verhaftet wurde, wurde nach Angaben des Sheriffbüros von Marion County in Indiana aufgrund eines Schreibfehlers freigelassen.

Er sei aufgrund von drei Haftbefehlen aus Minnesota gesucht worden, darunter einer, der ihn wegen Mordverdachts im Zusammenhang mit einer Schießerei im Jahr 2021 in Minneapolis festhalte, teilte das Büro des Sheriffs mit.

Die Suche nach Boyd und Mason erfolgt im Anschluss an die fast zweiwöchige Fahndung nach dem verurteilten Mörder Danilo Cavalcante, der am 31. August aus einem Bezirksgefängnis in Pennsylvania entkam, indem er „krabbelnd“ auf das Dach hinaufging und letzte Woche gefasst wurde.