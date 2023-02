Tomaten hoorden dat ze geloofden in Gemüsesorten der Deutschen. Wer im Summer auf dem Balcon of im Garten die Eigenen Früchte ernten möchte, sollte im März die Samen aussäen.

Ob im Garten of auf dem Balcon – Tomatenplanten kunnen jeder. Der stern erklärt, wie sich die winzigen Together binnen vier Monaten zu leckeren Kraftpaketen entwickeln en was die Eisheiligen damit zu tun haben.

Sie heißen “Harzfeuer”, “Moneymaker”, “Red Zebra” of “Deutscher Fleiß” – Tomaten hoorden nur zu den beliebtesten Gemüsesorten der Deutschen. Ze hebben ook fantasievolle Namen, sind unglaublichvielfältig en sehr gesund. Experts glauben, dass es auf der ganzen Welt mehr als 10.000 Sorteer des genügsamen Nachtschattengewächses gibt. En het beste is: Die caloriearme vitamine-C-bombardementen kunnen worden gevonden op het balkon of in de eigen tuin en großziehen. De macht is nicht nu Spaß – de Früchte of eigener Ernte schmecken auch leckerer als die im Gewächshaus gerifte Importware aus dem Ausland.

Hier is duidelijk, wie man met twee geduld, demrichtigen Timing, wenigen Samenkörnern en een groot aantal Glück sterven Tomatoes in diesem Jahr nicht im Supermarkt kaufen muss.

Planttomaten: Von der Fensterbank ins Beet



Zugegeben, Tomaten op de Wochenmarkt of im Supermarkt op kaufen, ist deutlich bequemer, als sie in Eigenregie vom winzigen Samen bis zur reifen Fruit zu begleiten. En als het goed is, kan de man liegen en fantaseren. Denn Tomaten moeten worden opgezogen – es sei denn man entscheidet sich für bereits vorgezüchtete te junge Plannen van de Tuinhandel.

Die drie wichtigsten Tipps fürs Vorziehen von Tomaten

Saatgut in nährstoffarm Anzuierde setzen. Anspiratie hell, feucht en warm halten (minstens 20 graden). Keimlinge nach circa drie Wochen vereinzeln.

In der Regel kämpfen sich nach nach acht bis zehn Tagen die eerste Keimlinge durch die Erde en Sonnenlicht. Um zu verhinderd, als het een of andere manier is om erachter te komen, sollte man nach etwa drie Wochen sterven Tomaten plukken, werd ook in einzelne Pflanztöpfe verteld. Als je de warmte van de zon wilt zien, kun je de Tomatenpflanzen gebruiken en geen enkele Wochen in de Wohnung of een kleine Gewächshaus op het balkon. Dünger benötigen sie in dieser Zeit nicht. Dafür sollten sie weiter regelmatig gegossen. Truc: één kurze Trockenphase unmittelbar vor der Aussaat gibt dem Wurzelwachstum einen zusterätzlichen Impuls. Hier is een Komplettpaket mit 7 Sorten für Balcon und Beet.

Tip: Voor het balkon empfehlen Experten, zu Buschtomaten (zB “Miniboy”) zu greifen. Die wachsen kompakt en al hun niedrig en gelten als ausgesprochen ertragreich.

Ab ins Freie: Aber Vorsicht vor den Eisheiligen!



Ins Freie dürfen die jonge Tomatenpflanzen frühestens Mitte Mai – genauer gesagt nach den Eisheiligen, die gemäß einer alten Bauernregel im angehenden Sommer noch een koude Polarluft en ondergedompeld in Bodenfrost nach Mitteleuropa brengen. 2023 sollen die Eisheiligen Deutschland zwischen dem 11. en dem 15. Mai erreichen. Als u van plan bent om vrijuit te gaan, kunt u de inspiratie gebruiken om deze te bereiken.

Tomaten sinds sogenannte Starkzehrer. Zie hen van Bodenviele Nährstoffe. Diese müssen den Pflanzen im Freilandregelmäßig in Form von Dünger – idealerweise organic – neu zugeführt zijn. Bei Fertigdünger aus them Gartencenter sollte penibel auf die Dosierung en der Boden im eigenen Garten berücksichtigt zijn. Sandige Böden benötigen deutlich mehr sisterätzlichen Dünger als beispielsweise lehmhaltiger Untergrund. Profis reichern ihre Tomatenbeete bereits im Herbst mit reifem Kompost en koop zo een perfecte basis voor die Pflanzen, die Mitte Mai in die Erde kommen. Die Setzlinge sollten sotive in die Erde, dass der obere Rand des Topfballens mit circa fünf Zentimetern Erde bedekt is. Als meer ideaal Abstand zwischen den Pflanzen waren 50 tot 60 Zentimeter empfohlen. Danach müssen sie kräftig angegossen. Hier is de juiste Erde für Ihre Tomatoes.

Belangrijk: Tomaten sollten jedes Jahr in ein frisches Beet were setzt. Wat? Weil sich Bodenschädlinge grimmige vermehren, wanneer de Pflanzen jedes Jahr an der selben Stelle stehen.

Zoals pflegeleichte und geloof Nachbarn eigen sich übrigens Kräuer wie basilicum (hier is een Samenset für den Kräutergarten), ook Möhren, Radieschen, Spinat, Knoblauch, Kopfsalat Oder Verkoper. De würzige Geruch der Tomatenblätter soll Schädlinge vertreiben, vermuten Experts. Kartoffeln, Erbsen en Fenchel solltien dagen wuivende von den Tomatenvaren inhoud werd.

Met voller Kraft zur Frucht: de juiste verzorging is alles



Een grüner Daumen, viel Liebe en een klein klein mes. More braucht es nicht für eine reiche Tomatoes. Sobald die Pflanzen Blüten gebildet haben, sollten sie möglichst all zwei Wochen mit onem Tomatendünger verorgt. Grundsätzlich is wichtig, dat de Pflanzen nicht zu groß werd. In de regel reifen pro Pflanze nicht mehr als fünf bis sieben Blütenstände aus. Überzählige, sogenannte Geiztriebe, können losjes gesneden of herausgebrochen. Auch die Blätter unterhalb des eerste Fruchtstandes sind überflüssig, nehmen den unteren Früchten das Sonnenlicht.

Tip: Abgesehen von Buschtomaten benötigen alle Tomatenpflanzen eine sogenannte Rankhilfe. Die Spiralstäbe sollten bei der Pflanzung ins Freie in the Erde werden bedacht. Als u uw huis lauft tijdens de Windungen gedreht, um die Pflanze zu fixieren.

Je nach Sorte sind die ersten Freiland-/ Garten-Tomaten spätestens Ende Juli, ook circa vier maanden na de inspiratie op de geheime Fensterbank, erntereif. Wir wünschen “Guten Appetit!”

Quellen: plantuur; ndr.de; mein-schoener-garten.de

