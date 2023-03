Door de sterke vraag uit het buitenland zijn de producten naar verluidt minder betaalbaar in eigen land

Spanjaarden worden geconfronteerd met stijgende prijzen voor tomaten en varkensvlees te midden van een snelgroeiende vraag naar de producten uit het buitenland en geopolitieke spanningen, meldde de Financial Times deze week, daarbij verwijzend naar de miljardair-eigenaar van de Spaanse supermarktketen Mercadona.

Volgens de zakenman, die gerangschikt is als de op drie na rijkste persoon van Spanje, heeft het conflict tussen Rusland en Oekraïne zwaar gewogen op de tomatenprijzen. Europa vanwege hoge stookkosten.

Als gevolg hiervan stroomden kopers massaal naar de Spaanse telers op zonne-energie, waardoor de prijzen stegen van € 1,39 per kilo in januari 2021 naar € 2,05 vandaag.

“De kosten zijn met maar liefst 66 cent gestegen. We hebben de prijzen met 50% verhoogd,” Roig zei, zoals geciteerd door de krant.

“We hadden dus twee opties: tomaten kopen of klanten zonder tomaten laten. En we vonden het belangrijker om tomaten te hebben voor €2,05 dan geen tomaten te hebben.”

Volgens Roig is de prijs van varkensvlees, van vitaal belang voor het maken van Iberische ham, omhooggeschoten als gevolg van de sterke vraag uit China, waarvan Spanje een belangrijke leverancier is.

“Er zijn een miljard Chinezen”, zei de zakenman. “Hoeveel hebben ze gevraagd? . . . Ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat varkensvlees €1,05 kostte (per kilo in januari 2021) en nu €1,96.”

Eerder deze week meldde het nationale instituut voor de statistiek (INE) van het land dat de consumentenprijsindex (CPI) voor voedsel in februari 16,6% bedroeg, het hoogste niveau sinds 1994. Dit ondanks de IVA (Spaanse omzetbelasting) verlagingen die zijn aangenomen tijdens de vorige maand.

