Een andere Vanderpump-regels stel heeft ermee opgehouden.

Langdurige liefdes Tom Sandoval En Ariana Madix zijn na negen jaar samen uit elkaar, een bron dicht bij VPR productie bevestigd aan E! Nieuws. De insider onthulde ook dat er momenteel camera’s op de cast draaien, wat betekent dat het drama zich waarschijnlijk zal afspelen in het momenteel uitgezonden 10e seizoen van de Bravo-serie.

E! Het nieuws heeft contact opgenomen met vertegenwoordigers van Tom en Ariana voor commentaar, maar heeft niets gehoord.

Fans hoeven niet te wachten tot later dit seizoen voor enkele reacties van de cast op de splitsing. Co-ster Jacobus Kennedy reageerde op het verrassende nieuws door het originele TMZ-artikel over de breuk op zijn Instagram-feed te plaatsen Scheana Shay lijkt Tom te hebben ontvolgd op Instagram. Katie Maloney deelde ook clownemoji’s in haar IG Stories.

Ondertussen heeft Ariana haar Instagram-pagina verwijderd te midden van de uiteenvallende rapporten.

Tom en Ariana bevestigden voor het eerst hun romance tijdens VPR’s seizoen twee reünie in 2014 en zijn sindsdien sterk bezig.