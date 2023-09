Tom Marquand feierte am Montagabend an Bord der Five Towns in Windsor seinen 1000. Sieger in Großbritannien.

Der 25-Jährige, der sich den Ruf erworben hat, einer der besten Jockeys überhaupt zu sein, hatte diese Zahl bereits in Großbritannien und Irland erreicht, hat diesen Meilenstein nun aber auf heimischem Boden erreicht, nachdem er sich erfolgreich mit einem entsprechend ausgebildeten Stutfohlen zusammengetan hat sein Chef, William Haggas.

Marquand begann seine Karriere 2014 bei Richard Hannon und wurde nur ein Jahr später im zarten Alter von 18 Jahren zum Champion-Lehrling gekrönt.

Bild:

Tom Marquand und Desert Hero gewinnen bei Royal Ascot





Seinen ersten Erfolg auf Gruppenebene feierte er 2017, als Anna Nerium die Dick Poole Stakes von Salisbury gewann. Auf seinen ersten Sieg in der Gruppe 1 musste er jedoch bis 2020 warten, den er passenderweise in Australien feierte, wo Marquand viel Zeit damit verbrachte, sein Handwerk zu verfeinern.

Er erhielt den Spitznamen „Aussie Tom“ für seine Heldentaten in der südlichen Hemisphäre und war Partner des von Haggas trainierten Addeybb bei drei großen Rennsiegen in Australien, bevor er 2020 in Ascot ebenfalls den Champion Stakes-Titel holte.

Dieser Triumph kam kurz nachdem Marquand seinen ersten Classic-Erfolg errungen hatte, als er sich an Bord von Joseph O’Briens Galileo Chrome im St. Leger in Doncaster als fähiger später Stellvertreter erwies.

Anfang dieses Jahres schrieb er sich in die Geschichtsbücher von Royal Ascot ein, als er Haggas‘ Desert Hero zum Gewinn der King George V Stakes steuerte.

Es war das erste Mal seit dem Tod der Königin, dass die Farben des Königs und der Königin bei der königlichen Versammlung zum Sieg führten.

Marquand heiratete 2022 seinen Jockeykollegen Hollie Doyle, wobei das Paar in der Jockey-Meisterschaft dieser Saison hinter William Buick den zweiten bzw. dritten Platz belegte.

„Es ist fantastisch“, sagte Marquand gegenüber Sky Sports Racing. „Es braucht viele Pferde und viele Leute, um 1.000 Sieger zu reiten, deshalb bin ich sehr glücklich, diese Unterstützung gehabt zu haben.“