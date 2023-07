talkSPORT versorgt Sie mit Tipps für die Pferderennen in Pontefract, Wolverhampton und Uttoxeter.

Tom Lunn hat die Rennkarten, die Form, den Verlauf und vieles mehr durchgesehen, um Sie bei der Auswahl Ihrer Pferderennen-Wetten zu unterstützen.

1 talkSPORT BET versorgt Sie mit Tom Lunns Renntipps für die gesamte Action des Tages!

Pontefract-Renntipps

3.20: Purplepay 6/5 (NAP)

Bei diesem Spiel unter der Woche in Pontefract gibt es ein schönes gelistetes Rennen, und die klare Favoritin Purplepay wird mit ihrer aktuellen Quote von 6/5 wahrscheinlich als Favoritin gelten.

Mit einer Wertung von 107 liegt sie weit vor dem Rest des Feldes, wird aber im Gewichtheben nicht bestraft und hat daher den Vorteil.

Auch wenn sie seit ihrem Sieg in Chantilly vor sechs Starts nicht mehr den Rahmen erreicht hat, war sie in den Wettbewerben der Gruppe 2 und Gruppe 1 respektabel, hat also ganz klar die Nase vorn.

Auch die Rückkehr nach Großbritannien dürfte Wunder bewirken, und mit Tom Marquand an Bord besteht eine große Chance, wieder auf die Erfolgsspur zurückzukehren.

Wolverhampton-Renntipps

3,05: Mehrwert 5/2

Mehrwert besteht in der Tat darin, dass das Value-Play hier besser aussieht als die „auf dem Papier“-Marke gegen Queen Regent, die für ihren Sieg bei ihrem zweiten Einsatz eine Strafe von 7 Pfund kassiert.

Das war vor 143 Tagen und diese Form hat nicht so gut geklappt, wohingegen das von Richard Hughes trainierte Pferd

Während Value Added hinter Back See Daa möglicherweise eine bessere Form gezeigt hat und letzte Woche als Zweiter einen besseren Lauf hinlegte, landete es ebenfalls deutlich vor dem absoluten Favoriten.

Zurück See Daa hat jetzt eine Wertung von 87, Sea Of Thieves, die drei Längen dahinter lag, liegt nun bei 86, Satirical lief bei ihrem nächsten Einsatz nicht gut und hat nur eine Wertung von 77, genau wie Tajalat, als sie bei ihrem nächsten Einsatz knapp hinter ihr liegt Chester.

Value Added ist in der Reise gestiegen und hat sich in Windsor mit der Siegerdekoration abgefunden, und von dieser gefährlichen Marke könnte es eindeutig noch weitere Fortschritte geben.

Uttoxeter-Renntipps

5.35: Eine andere Art 11/10

Sowohl A Different Kind als auch Donnie Azoff schlossen bei ihren jeweiligen letzten Läufen etwa zwei Längen vor Al Zaraqaan ab, wobei Letzterer zuletzt in einem Match bei Southwell Zweiter wurde.

Das ist wohl eine bessere Form, vor allem, da bei diesem Pferd keineswegs alles richtig lief und Fehler über Hürden kostspielig waren und gegen Ende sogar ein Hufeisen verloren ging.

Beide hatten jedoch keine Chance mit dem Sieger und der einzige Unterschied ist der Gewichtsunterschied und damit die Gesamtwertung.

Donnie Azoff wagt diesen Aufstieg jedoch zum ersten Mal, daher birgt er große Risiken, wenn er sich auf die Seite dieses von Jamie Snowden trainierten Siebenjährigen stellt, obwohl seine Abstammung darauf hindeutet, dass er gut passen könnte.

Und der Favorit hat sein Aufholjagd-Debüt gut überstanden, das nach einem großen Fehler am fünftletzten Zaun verloren ging, und hat sich für das nächste Mal deutlich verbessert, und es scheint ein natürlicher Schritt zu sein, jetzt auf etwa zweieinhalb Meilen zu kommen .

