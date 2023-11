Tom Izzo verliert gegen Neffe, während MSU Nr. 4 den Auftakt gegen JMU verliert

Myron MedcalfESPN-Mitarbeiterautor2-minütige Lektüre

Thanksgiving könnte dieses Jahr für Trainer Tom Izzo etwas unangenehm werden, nachdem Michigan State Nr. 4 am Montag beim Saisonauftakt für beide Teams eine überraschende 79:76-Verlängerung gegen Izzos Neffen Matt Bucklin und James Madison hinnehmen musste.

Bucklin ist Assistent der Herzöge und seine Mutter Mary ist Izzos Schwester. Izzo buchte James Madison für den Saisonauftakt der Spartans, unter anderem wegen der Rolle seines Neffen im Team.

Aber Michigan State, ein 16,5-Punkte-Favorit laut ESPN BET, beendete das Rennen mit 1 zu 20 von der 3-Punkte-Linie.

Laut einer Studie von ESPN Stats & Information ist Michigan State das erste Top-5-Team von Associated Press, das seit Kentuckys Heimniederlage gegen Western Kentucky im Jahr 2001 seinen Saisonauftakt zu Hause gegen einen Gegner ohne Rangliste verlor. Izzo ging mit einem 21-7 ins Spiel Rekord bei Saisonauftakten, laut Michigan State.

Und die Spartans hatten im November kein einziges Heimspiel verloren, seit David Robinson, der Basketball Hall of Famer, der für die San Antonio Spurs spielte, Navy 1986 zu einem 91:90-Sieg in der Verlängerung führte.

Mark Byington, Trainer von James Madison, sagte, sein Team sei während des gesamten Spiels belastbar gewesen.

„Ich wusste nicht, was mich erwarten würde“, sagte Byington nach dem Sieg im Big Ten Network. „Es war unser erstes Spiel und wir spielen gegen eine der besten Mannschaften des Landes, eine der besten Umgebungen des Landes. Und ich war stolz auf unsere Jungs. … Sie haben einfach nie aufgegeben.“

Für Michigan State erzielte Tyson Walker in einem Schießabend mit 12 gegen 26 35 Punkte. Der Rest des Kaders endete jedoch mit 14 von 46.

Terrence Edwards Jr. führte James Madison mit 24 Punkten an.

Zwei von James Madisons Startern, Noah Freidel und Julien Wooden, wurden spät gefoult, aber die Dukes wandten sich an ihre Bank, um den Sieg zu sichern.

„Einige unserer zuverlässigeren und vertrauenswürdigeren Leute sind in schwere Schwierigkeiten geraten“, sagte Byington. „Alle waren in der Lage, sich zu steigern, als sie reinkamen. Sie waren in der Lage, Spielzüge zu machen.“