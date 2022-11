Tom Hanks und weitere Stars teilen ihre Lieblingsweihnachtsfilme

Anmerkung der Redaktion: „Tis the Season: The Holidays on Screen“ feiert die beliebtesten Weihnachtsfilme und Fernsehspecials. Das Special wird am Sonntag, den 27. November um 20 Uhr ET/PT auf CNN ausgestrahlt.





Es ist die Zeit des Jahres, um es sich auf der Couch gemütlich zu machen, eine heiße Schokolade zu schnappen und eines der beliebtesten Genres anzusehen: Urlaubsfilme.

Wenn Sie die Nostalgie und den Feiertagszauber aufpeppen möchten, gibt es eine endlose Liste von Weihnachtsklassikern wie „It’s a Wonderful Life“, „Miracle of 34th Street“ und „National Lampoon’s Christmas Vacation“.

Plus, die neueren Filme, die sich einen Platz auf jedermanns jährlicher Must-Watch-Liste verdient haben, wie „Elf“, „Der Polarexpress“ und „Klaus“, der letzte ein persönlicher Favorit (dringend empfohlen).

Das beliebteste Genre für Weihnachtsfilme ist laut IMDb Comedy. An der Spitze der Kategorie steht der 90er-Hit „Home Alone“ mit einer Bewertung von 7,7 von 10 Punkten.

„Egal wann sie stattfinden – Neuzeit oder Periode – Weihnachtsfilme und Fernsehspecials handeln immer von jemandem, der sein Vertrauen in die Menschheit verloren hat und es wiedererlangt. Gerettet durch die Freundlichkeit anderer Leute“, sagte Tom Hanks, der in „The Polar Express“ und „You’ve Got Mail“ mitspielt (ja, einige haben diese Romcom auf die Weihnachtsliste gesetzt), gegenüber CNN.

Wir haben Hanks und ein paar andere Prominente sowie mehrere CNN-Journalisten nach ihren Lieblingsweihnachtsfilmen befragt. So haben sich einige ihrer Picks gegen die öffentliche Meinung gemessen.