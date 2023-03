Oscar-winnende acteur Tom Hanks ontving twee prijzen voor zijn bijrol als Elvis Presley’s manager in de biopic “Elvis” zaterdag toen de Razzies hem bekroonden voor slechtste bijrol en slechtste filmcombinatie.

De parodieprijzen prijzen elk jaar de slechtste films en uitvoeringen. De kiezers beslisten over de rol van Hank als manager van Elvis Presley als de meest verschrikkelijke act van dit jaar door een acteur in een bijrol. Critici hebben de cast van Hanks in die rol gezien als de grootste fout van de film.

Wat zeiden de critici?

A New York Times recensie zei dat Hanks verschijnt “met een berg prothetische klodder, een bizar accent en een ja-ik ben het echt-twinkeling in zijn ogen.”

De biopic met hoofdrolspeler Austin Butler als Elvis Presley is zondag genomineerd voor acht Oscars. Butler is in de race voor beste acteur.

De kiezers van Razzies kenden ook “slechtste schermpaar” toe aan “Tom Hanks & His Latex-Laden Face (and Ludicrous Accent).”

Hij ontving echter niet de prijs voor de slechtste acteur, die door Jared Leto naar huis werd genomen voor zijn rol in Spider-Man spin-off “Morbius”. Netflix’ Marilyn Monroe Biopic “Blond” ontving de prijs voor de slechtste film van het jaar.

Organisatoren nomineren zichzelf voor blunder

De organisatoren van de Razzie nomineerden zichzelf voor de prijs voor de slechtste actrice nadat ze een nominatie voor Ryan Kiera Armstrong, die net 12 jaar oud was tijdens haar rol in de remake van “Firestarter”, moesten intrekken.

Bij de bekendmaking van de winnaars op zaterdag zei de groep dat Armstrongs plek op de lijst met slechtste actrice-genomineerden aan de Razzies zelf was gegeven.

Volgens een persbericht hebben de Razzies “met een aardverschuiving gewonnen”.

los/ar (AFP, AP, Reuters)