Voetbal kijken lijkt een favoriet tijdverdrijf te worden voor Hollywoodsterren.

Vorige week werd Will Ferrell gespot in Wrexham, voordat hij naar Manchester City en vervolgens naar Liverpool keek. Deze week was het Tom Hanks die de vreugdevolle hoogtepunten en pijnlijke dieptepunten van het voetbalfan zijn ervoer.

Hanks, al heel lang fan van Aston Villa, werd gespot in Villa Park, waar hij werd getrakteerd op een klassieke Engelse Premier League-wedstrijd toen zijn ploeg op het laatste moment bezweek aan een 4-2 nederlaag tegen titelkandidaat Arsenal in een thriller met zes doelpunten.

Ollie Watkins zette Villa al vroeg op voorsprong en schoot al na vijf minuten een schitterend doelpunt binnen, tot grote vreugde en ongeloof van het thuispubliek.

Hanks, die het team voor de aftrap had ontmoet, nam deel aan de uitzinnige vieringen, met open mond van shock, voordat hij zichtbaar riep: “Oh my”, en zich omdraaide om de persoon naast hem te omhelzen.

Arsenal maakte 10 minuten later gelijk, toen de krachtige aanval van Bukayo Saka van net binnen het strafschopgebied recht langs Villa’s WK-winnende doelman Emi Martinez zeilde.

Maar Villa bleef aandringen en heroverde de leiding op het halfuur na een vloeiende aanval die door de verdediging van Arsenal sneed voordat Philippe Coutinho de achterkant van het net vond.

Met een 2-1 achterstand tijdens de rust stond Arsenal weer een week van terreinverlies te wachten in zijn jacht op de titel nadat een serie van drie winloze wedstrijden woensdag culmineerde in een nederlaag tegen Manchester City, waardoor de Gunners voor het eerst sinds november van de eerste plaats werden geslagen.

Een doelpunt voor Oleksandr Zinchenko bracht de scores opnieuw in evenwicht na 60 minuten voordat Arsenal in blessuretijd twee doelpunten snel achter elkaar binnenschoot om een ​​dramatische, cruciale overwinning te pakken.

Eerst ketste het schot van Jorginho af op de lat en Martinez zette Arsenal in de 92e minuut op 3-2 voordat Gabriel Martinelli vijf minuten later de overwinning bezegelde, waardoor het thuispubliek en Hanks stomverbaasd achterbleven.