CNN

—



Van vliegen in straaljagers tot motorrijden in de bergen, Tom Cruise’s filmcarrière heeft hem een ​​avontuurlijk leven gegeven en daar is hij dankbaar voor.

Bij het in ontvangst nemen van de David O. Selznick Achievement Award tijdens de Producers Guild of America Awards op zaterdagavond, bedankte Cruise de filmindustrie en zei hij dank verschuldigd te zijn aan mentoren en medewerkers zoals Sherry Lansing, Steven Spielberg en Jerry Bruckheimer.

‘Jullie hebben me allemaal het avontuurlijke leven gegeven dat ik wilde’, zei Cruise. “Ik heb de wereld rond kunnen reizen en in zoveel landen kunnen werken en films kijken om hun culturen te delen en te beseffen hoeveel we allemaal gemeen hebben, en om onze verschillen te bewonderen.”

Cruise prees zijn collega-filmmakers in de kamer en zei dat hij voor hen “wortelde”.

“Ik weet dat dingen niet zomaar gebeuren. Ik weet dat het niet alleen geluk is. Dat geluk moet je creëren. Je moet het tot stand willen brengen. Ik wil dat je weet dat ik altijd voor je duim. Ik duim voor jullie allemaal’, zei hij.

“Hoe beter elke studio het doet, hoe beter elke film het doet, hoe beter we het allemaal doen en hoe beter het is voor iedereen”, vervolgde Cruise. “Ik kijk ernaar uit om te zien wat je in de toekomst maakt, en ik zal er alles aan blijven doen om bij te dragen en deze industrie en deze kunstvorm waar ik van hou te helpen.”

Andere prijswinnaars waren producenten van ‘Pinocchio van Guillermo del Toro’, het documentaireteam achter ‘Nalvany’ van CNN Film en de sciencefiction-avonturenfilm ‘Everything Everywhere All At Once’, die de hoofdprijs van de avond wonnen. Elf van de afgelopen 14 PGA-winnaars zijn doorgegaan met het winnen van de beste foto bij de Academy Awards.