Tom Bradys großartige sieben Super Bowl-Siege: Ein Rückblick auf die Rekordausbeute des legendären Quarterbacks nach seinem Rücktritt | NFL-Nachrichten

Tom Brady geht nach 23 Jahren in der NFL und sieben Super-Bowl-Siegen im Alter von 45 Jahren in den Ruhestand

Sieben Super-Bowl-Ringe, jeder so hell wie der andere, sitzen auf Tom Bradys Fingern, als er sich zurückzieht, alle gewannen auf sehr kontrastreiche Weise. Nach seinem Rücktritt im Alter von 45 Jahren und nach 23 Jahren in der NFL werfen wir einen Blick darauf, wie „the GOAT“ seine „großartigen Sieben“ sicherte …

New England Patriots 20-17 St. Louis Rams

Super Bowl XXXVI, New Orleans, 2002

Bradys erster und letzter Super Bowl waren die einzigen Gelegenheiten, bei denen er bei den Buchmachern der Underdog war.

In seiner erst zweiten Saison in der NFL, nachdem er in der sechsten Runde des NFL Draft 2000 ausgewählt worden war, übernahm Brady den Platz des langjährigen Starters Drew Bledsoe, der nach einem schweren Schlag mit einem durchtrennten Blutgefäß aus der Aufstellung herausgehalten wurde ein Spiel gegen die New York Jets in der zweiten Woche der Saison 2001.

Brady führte New England zu einem 11-5-Rekord in dieser Saison und zum Super Bowl, behielt schließlich den Job über Bledsoe, aber dort trafen sie auf den Moloch der Rams einer Offensive, die als „Greatest Show on Turf“ bezeichnet wurde.

Verständlicherweise war Brady hauptsächlich auf die Rolle des „Spielleiters“ beschränkt und absolvierte 16 von 27 Pässen für nur 145 Yards, obwohl er David Patten einen Acht-Yard-Touchdown-Pass zuwarf, als die Pats mit 14: 3 in die Hälfte gingen -Zeit.

Patriots-Kicker Adam Vinatieri feiert, als er im Super Bowl XXXVI durch das spielentscheidende Field Goal schießt

Die Rams fanden im vierten Viertel endlich Form und erzielten zwei Touchdowns zum 17:17-Ausgleich. Aber mit einer verbleibenden Minute und 30 Sekunden auf der Uhr und John Maddens Kommentar, der vorschlug, dass sie niederknien sollten, um die Uhr auslaufen zu lassen und das Spiel in die Verlängerung zu bringen, trieb Brady das Team das Feld hinunter, um ein spielgewinnendes 48- Yard Field Goal von Adam Vinatieri nach Ablauf der Zeit.

New England Patriots 32-29 Carolina Panthers

Super Bowl XXXVIII, Houston, 2004

Ein weiterer Kupplungstritt von Vinatieri, dieser aus 41 Yards Entfernung mit vier Sekunden auf der Uhr, sicherte Brady seinen zweiten Super Bowl-Ring.

Tom Brady und Patriots-Cheftrainer Bill Belichick feiern ihren Super Bowl XXXVIII-Sieg gegen Carolina

In Wahrheit erledigte Brady bei dieser Gelegenheit den Großteil der Arbeit und absolvierte 32 von 48 Pässen für 354 Yards, drei Touchdowns und einen Pick, aber er traf auf einen inspirierten Jake Delhomme – ja, Jake Delhomme – für Carolina, der das sicherstellte Spiel ging bis zum Draht.

Delhomme, der in seiner Karriere nur noch einen weiteren Playoff-Auftritt bestreiten würde, zeigte eine gute Leistung – 323 Yards, drei TDs – und baute sein Team zu Beginn des vierten Quartals aus einem 21:10-Rückstand heraus.

Die Panthers erzielten im letzten Drittel 18 Punkte und trugen damit zu einem Super-Bowl-Rekord von 37 Punkten in einem einzigen Viertel bei; Delhommes 12-Yard-Treffer gegen Ricky Proehl brachte es auf 29 pro Stück, aber wieder wurde Brady zu viel Zeit eingeräumt, um sein Team über das Feld zu treiben und dank eines weiteren Vinatieri-Kicks den letzten Schlag zu versetzen.

New England Patriots 24-21 Philadelphia Eagles

Super Bowl XXXIX, Jacksonville, 2005

Rücken an Rücken Titel. Und ein dritter Super Bowl-Sieg in vier Jahren; eine gut und wahrhaftig geborene Dynastie.

Der aktuelle Kopf der Kansas City Chiefs, Andy Reid, war auf der Empfängerseite, diesmal als Cheftrainer der Eagles, und sein Team schaffte es, die Dinge während des gesamten Wettbewerbs eng zu halten, bevor es schließlich knapp wurde.

Donovan McNabb warf drei Interceptions bei der Niederlage der Eagles gegen die Patriots im Super Bowl XXXIX

Alle lagen am Ende des dritten Quartals bei 14 Punkten – einer von Bradys zwei Touchdown-Pässen, die dem Linebacker und dem jetzigen Head Coach der Tennessee Titans, Mike Vrabel, zugeworfen wurden – die Patriots setzten sich dann im vierten Viertel mit 10 Punkten ab, dank eines Treffers von Corey Dillon und ein Feldtor von Vinatieri.

Die Eagles reduzierten ihren Rückstand dann mit 24: 21 auf drei Punkte, wobei Donovan McNabb Greg Lewis einen 30-Yard-Touchdown-Pass zuwarf, aber sie wurden dafür kritisiert, dass sie sich zu viel Zeit genommen hatten, als der TD in den letzten zwei Minuten kam und New England hielt schließlich durch und sicherte sich den Sieg mit einem dritten Abfangen von McNabb in den letzten Sekunden.

New England Patriots 28-24 Seattle Seahawks

Super Bowl XLIX, Phoenix, 2015

Brady erlebte zwischen dem Gewinn seines dritten und vierten Rings eine jahrzehntelange Dürre und wurde in den vergangenen Jahren zweimal von den New York Giants bestritten, insbesondere als sie verhinderten, dass die Patriots die gesamte Saison 2007 ungeschlagen blieben.

Die Seahawks wollten die ersten Super-Bowl-Champions werden, die sich wiederholen, seit Brady’s Pats dies 2003/04 getan hatten. Und Seattle hätte ehrlich gesagt gewinnen sollen.

Brady zeigte eine weitere hervorragende Leistung, absolvierte 37 von 50 Pässen für 328 Yards und warf vier Touchdowns auf zwei Picks, aber das Spiel war spät nicht mehr in seiner Hand, als die Seahawks in den letzten zwei Minuten mit vier Rückstand das Feld hinunterfuhren für den spielentscheidenden Score.

Patriots Cornerback Malcolm Butler fängt einen Pass ab, der für Seahawks-Receiver Ricardo Lockette auf der Torlinie bestimmt ist, um den Super Bowl XLIX zu beenden

Sie erreichten die Torlinie 26 Sekunden vor Schluss, aber in einem der verrücktesten Spielanrufe der Fußballgeschichte entschied sich Seattle dafür, zu passen, anstatt den Ball an ihren „Beast Mode“ zu übergeben, der Marshawn Lynch und Russell Wilsons Pass zurückführte von Malcolm Butler in einem der denkwürdigsten Stücke in der Geschichte des Super Bowl.

New England Patriots 34-28 Atlanta Falcons (OT)

Super Bowl LI, Houston, 2017

Möglicherweise Bradys krönender Abschluss. Er übertraf nicht nur Joe Montana, seinen Kindheitshelden, und Terry Bradshaws Rekordausbeute von vier Ringen für einen Quarterback, sondern tat dies auch, indem er gewaltige 466 Yards weit warf und sein Team mit acht und a nach einem 28:3-Rückstand zurückführte halbe Minute im dritten Viertel.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer Schauen Sie zurück, wie Tom Brady die Patriots zu einem Comeback nach einem 28:3-Rückstand inspirierte, um die Falcons im Super Bowl LI auf atemberaubende Weise zu besiegen. Schauen Sie zurück, wie Tom Brady die Patriots zu einem Comeback nach einem 28:3-Rückstand inspirierte, um die Falcons im Super Bowl LI auf atemberaubende Weise zu besiegen.

Mit einem solchen Vorsprung musste Brady Luft machen, um zu versuchen, sein Team einzuholen, und das tat er, indem er einen Rekord von 62 Pässen versuchte und 43 davon für gewaltige 466 Yards absolvierte. Er warf James White und Danny Amendola auf beiden Seiten eines Field Goals von Stephen Gostkowski Touchdowns zu, um sein Team wieder auf acht von Atlanta zu bringen, und White übernahm dann.

Die Patriots, die zurückliefen, fanden die Endzone weitere zwei Mal bei Laufspielen von der Torlinie, wobei das erste das Spiel in der letzten Minute verband (da Brady auch Amendola bei der anschließenden Zwei-Punkte-Konvertierung erfolgreich fand) und das zweite in der Verlängerung als Sieger erweisen.

New England Patriots 13-3 Los Angeles Rams

Super Bowl LIII, Atlanta, 2019

Dieser war weit entfernt von einem Klassiker. Tatsächlich war es der Super Bowl mit der niedrigsten Punktzahl in der Geschichte!

Im Nachhinein war es vielleicht der Anfang vom Ende der Patriots-Dynastie, wobei der Mangel an offensiver Feuerkraft, der das Franchise seither geplagt hat, hier voll zur Geltung kommt.

Tom Brady unter dem Druck von Aaron Donald beim Super Bowl-Sieg der Patriots gegen die Rams

Brady tat gerade genug, obwohl er mit seinem ersten Pass des Spiels eine Interception warf, als er 21 von 35 für 262 Yards beendete, aber wirklich kam sein fünfter Ring mit freundlicher Genehmigung einer Verteidigung, die das Licht ausspielte, indem sie die Rams auf beschränkte nur 260 Yards Gesamtvergehen.

Während es in den letzten 10 Minuten des Spiels immer noch 3: 3 stand, trat Brady vor und fand Gronkowski für ein 29-Yard-Passspiel, um New England an der Zwei-Yard-Linie aufzustellen, von wo aus Sony Michel hereinlief für den entscheidenden Touchdown des Spiels.

Tampa Bay Buccaneers 31-9 Kansas City Chiefs

Super Bowl LV, Tampa Bay, 2021

Dies sollte sogar für Brady eine Herausforderung zu groß sein.

Im Alter von 43 Jahren, in seinem ersten Jahr bei einem neuen Team, lernten Brady und die Buccaneers eine neue Offensive, mit der zusätzlichen Herausforderung, eine globale Pandemie zu überstehen, überwanden Brady und die Buccaneers einen schleppenden Start in die Saison, in der sie auf 7-5 zurückfielen mit eine Niederlage in Woche 12 gegen dieselben Chiefs. Sie würden kein weiteres Spiel verlieren.

Die Chemie, um die das Team in den ersten drei Monaten gekämpft hatte, war im Super-Bowl-Rückkampf gegen eine stark favorisierte Mannschaft aus Kansas City im Überfluss vorhanden. Die Abwehr war wild darauf, Patrick Mahomes und die Nummer 1 der Offensive der Liga zu stören und sie auf nur neun Punkte zu beschränken.

Was Brady betrifft, so warf er Gronkowski Touchdown-Pässe zu, zwei davon, genau wie in alten Zeiten, als das Paar Joe Montana und Jerry Rice überholte, um die meisten Punkte eines Duos in der Geschichte der Playoffs (14) und der Super Bowl-Geschichte (fünf) zu erzielen. .