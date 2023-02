Tom Brady kündigt erneuten Rücktritt an – mit einem Nicken an Gisele Bündchen

Tom Brady legt seinen Helm ab, diesmal für immer.

Der NFL-Quarterback, der zuvor seinen Rücktritt im Jahr 2022 angekündigt hatte, bevor er für eine weitere Saison mit den Tampa Bay Buccaneers in den Sport zurückkehrte, teilte den Fans am 1. Februar ein Update mit. „Guten Morgen, Leute, ich komme gleich auf den Punkt weg“, sagte Tom in einer Videobotschaft, die an gepostet wurde Twitter und Instagram. „Ich gehe endgültig in den Ruhestand. Ich weiß, dass der Prozess letztes Mal eine ziemlich große Sache war, also dachte ich, als ich heute Morgen aufwachte, ich würde einfach auf Aufnahme drücken und es euch zuerst wissen lassen.“

„Ich werde nicht langatmig sein, du bekommst nur einen super emotionalen Ruhestandsaufsatz, und ich habe meinen letztes Jahr aufgebraucht“, bemerkte er. „Also, ich danke euch wirklich, so sehr, jedem einzelnen von euch, dass ihr mich unterstützt. Meine Familie, meine Freunde, meine Teamkollegen, meine Konkurrenten, ich könnte ewig so weitermachen, es gibt zu viele. Danke euch, dass ihr mir erlaubt habt meinen absoluten Traum zu leben. Ich würde nichts ändern. Ich liebe euch alle.“

Zusammen mit seiner Videobotschaft reflektierte der 45-jährige Tom seine Zeit in der NFL, indem er eine Reihe von Instagram-Story-Fotos seiner Familie veröffentlichte – darunter Ex Bridget Moynahan und ihr Sohn 15 Jahre alt Johnsowie Ex-Frau Gisele Bündchen und Kinder Benjamin13 und Vivian10 – unterstützte ihn all die Jahre.