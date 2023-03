Tommy Fury kan wereldkampioen worden, zegt UFC-zwaargewichtster Tom Aspinall.

Aspinall heeft in het verleden met Fury getraind en kent hem goed. Hij gelooft dat Fury zich kan ontwikkelen tot een topbokser.

“Tommy was toen heel jong – ik denk dat hij waarschijnlijk 16, 17 was – en ik deed gewoon wat sparren in de sportschool waar hij trainde. Dus ik ken Tommy al heel lang”, vertelde Aspinall. Sky Sports-nieuws.

“Denk ik dat hij door kan gaan en wereldkampioen kan worden? Ja. Hij is jong, hij is 23. Ik weet zeker dat hij met nog vijf, zes jaar training achter de rug zou kunnen doorgaan en dat soort dingen kan doen.”

Fury zou echter kunnen blijven vechten tegen grote namen uit de YouTube- en sociale mediasfeer van influencers.

“Het hangt ervan af wat hij wil doen, de bal ligt momenteel in zijn kamp”, zei Aspinall.

Na het gevecht tussen Tommy Fury en Jake Paul zegt Johnny Nelson dat boksen “met de tijd mee moet gaan” en dat “boksers kunnen leren van YouTubers”.



‘Maar fair play voor hem omdat hij geld verdient. Ga geld verdienen als je kunt. Ik zou dat geld niet weigeren. Ik zou precies doen wat hij doet, dus fair play voor hem.’

Fury en Jake Paul zijn allebei bekritiseerd vanwege het basisniveau van boksen dat ze afgelopen weekend lieten zien in hun pay-per-view-extravaganza, maar Aspinall denkt dat Fury goed presteerde in die omgeving.

“Ik heb genoten van zijn gevecht,” zei Aspinall. “Het zijn geen nieuwelingen. Ik denk dat ze ergens gemiddeld of wat dan ook zijn.

Tyson Fury geeft zijn reactie op het gevecht tussen broer Tommy Fury en Jake Paul, waarbij de WBC-wereldkampioen zwaargewicht graag een rematch wil.



“Om met dat vaardigheidsniveau te vechten in zo’n hogedruksituatie… Ik denk dat dat hen waarschijnlijk een beetje heeft beïnvloed. Ik weet zeker dat ze de vaardigheden hebben om elkaar onder verschillende omstandigheden uit te schakelen. Als het op een lokale show, of wat dan ook, ik weet zeker dat ze de onderbreking zouden hebben gekregen.

“Ze werden waarschijnlijk gewoon een beetje enthousiast terwijl ze niet een beetje enthousiast hadden moeten worden of misschien het tegenovergestelde, misschien verstijfden ze toen de finish daar was of wat dan ook. Het is echt een hogedruksituatie voor het aantal gevechten dat ze ‘ Ik heb ze allebei gehad. Eerlijk spel voor hen.’

Hij voegde eraan toe: “Afgezien van al het andere, is Tommy eigenlijk een heel aardige vent. Hij is een heel aardig persoon. Ik zie graag dat aardige mensen het goed doen. Als hij geld verdient, verdient hij de kost – en van wat ik hoor heeft hij gemaakt genoeg om voor een paar generaties te zorgen – dat is geweldig. Zo blij voor hem.”

KSI’s jongere broer, Deji, reageert zondagavond op de overwinning van Tommy Fury op Jake Paul in Saudi-Arabië.



Hij gelooft dat vechters een les kunnen leren van het succes van het Paul-Fury-evenement.

“Ik kan alleen voor mezelf spreken, maar ik wil niet vechten en niemand geeft erom”, zei hij. “Ik geef er echt om als ik vecht. Ik geef er echt om.

“Mijn hele leven draait om het resultaat en de uitvoering van dat gevecht over acht weken, drie maanden, twee weken, wanneer ik ook vecht. Het is een enorme deal voor mij. Ik wil niet doe al die training en offer al dat spul op zodat niemand er iets om geeft.

Jake Paul en Tommy Fury reageren op hun gevecht in Saoedi-Arabië, waar Fury als overwinnaar uit de strijd kwam met een split decision.



“Dus probeer zoveel mogelijk ogen op je te krijgen. Dat is wat ik in de toekomst ga doen.

“Binnen het domein van jezelf zijn, wil je geen personage worden van wie je niet bent en nep zijn”, vervolgde hij.

“Je moet zeker het feit waarderen dat het ook entertainment is en probeer zoveel mogelijk mensen te laten kijken.”