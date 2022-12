Tolle Last-Minute-Geschenke, die Sie ausdrucken oder per E-Mail versenden können

Der Feiertags-Countdown hat begonnen und Weihnachten wird in kürzester Zeit hier sein. Sie könnten besorgt sein, dass nicht mehr viel Zeit bleibt, um etwas an ein Familienmitglied, einen Freund oder einen Kollegen zu versenden. Aber keine Sorge, wenn Sie mit Ihren Weihnachtseinkäufen noch nicht begonnen haben. Es gibt viele durchdachte Last-Minute-Geschenke, die es nicht so aussehen lassen, als hätten Sie sich bemüht, etwas zu bekommen.

Wir haben eine Liste fantastischer Geschenkoptionen zusammengestellt, die Sie in Sekunden ausdrucken und verpacken (oder per E-Mail versenden) können. Und wir haben Optionen für jedes Budget und Interesse aufgenommen. Egal, ob Ihr Empfänger auf Reisen, Konzerte, Musik oder Binge-Watching-TV steht, Sie werden mit Sicherheit jedem auf Ihrer Liste gefallen. Hier sind ein paar großartige Last-Minute-Weihnachtsgeschenkideen, die Sie online kaufen und per E-Mail versenden können, einschließlich Abonnementboxen zum Ausdrucken Geschenkkarten, Streaming-Dienste und mehr.

Etablierte Titel Was ist cooler, als jemandem einen Stern zu kaufen? Ihnen einen echten Quadratfuß Land in Schottland zu kaufen und die dazugehörige Lordschaft oder Ladyschaft, die damit einhergeht. Jedes gekaufte Grundstück wird mit einem personalisierten Titelzertifikat (per E-Mail innerhalb von 24 Stunden zugestellt) und einer eindeutigen Grundstücksnummer geliefert. Diese umweltbewusste Anstrengung verspricht auch einen Baum, der für jede Bestellung gepflanzt wird. Angebote beginnen bei 42 $. Dies ist so ein lustiges, einzigartiges Geschenk. Wer möchte nicht „offiziell“ als Lord oder Lady bezeichnet werden?

Sarah Tew/CNET Schenken Sie Reisen mit einer Airbnb-Karte. Karten sind nur digital erhältlich, aber da Sie das Guthaben für jede Buchung verwenden können, sollte dies kein Problem darstellen. Bei Airbnb kann der Beschenkte sein Reiseziel, seine Annehmlichkeiten und seine Aufenthaltsdauer selbst auswählen. Die Karte läuft niemals ab, aber sie muss innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf mit ihrem Konto verknüpft werden, also teilen Sie ihnen dies unbedingt mit, wenn Sie sie ihnen geben. Kartenbeträge belaufen sich auf 25 bis 2.000 US-Dollar, wenn Sie direkt bei Airbnb einkaufen.

Xtreme Erfahrung Nichts geht über das Geschenk der Erfahrung, oder? Wenn Sie jemanden kennen, der sich schon immer nach dem Nervenkitzel gesehnt hat, mit halsbrecherischer Geschwindigkeit über eine Rennstrecke zu rasen, können Sie ihm genau das geben. Geschenkgutscheine beginnen bei 79 US-Dollar für die Mitfahroption, Supercar-Fahreroptionen beginnen bei 343 US-Dollar. Der Service richtet den Empfänger in einem ausgewählten Supersportwagen auf einer von über 35 Rennstrecken in den USA ein.

Scribd Warum bei einem einzelnen Buch- oder Zeitschriftenabonnement aufhören, wenn Sie jemandem einen praktisch unbegrenzten Vorrat schenken können? Scribd kostet beispielsweise 12 US-Dollar pro Monat, ein Preis, der unbegrenzten Zugriff auf die Bibliothek von Scribd mit E-Books, Hörbüchern, Zeitschriften und anderen Medien beinhaltet. Sie können ein sechsmonatiges Geschenkabonnement für 60 $ oder ein Jahr für 120 $ verschenken.

Sarah Tew/CNET Unbegrenzte Musik auf Abruf ist eine der wahren technologischen Freuden des 21. Jahrhunderts. Verschenken Sie also Amazon Music Unlimited, Apple Music, Google Play Music, Spotify oder einen anderen Abonnementdienst. Und was für ein Geschenk das ist: Die ganze Musik der Welt (mehr oder weniger) an ihren Fingerspitzen, mit Optionen zum Offline-Hören, Teilen von Playlists und mehr. Sie sind sich nicht sicher, welche Sie wählen sollen? Schauen Sie sich CNETs Zusammenfassung der besten Musik-Streaming-Dienste an. Wissen Sie sicher, dass Sie Spotify geben möchten (was, wenn Sie neugierig sind, meine Wahl wäre)?

Netflix Ich bin Netflix-Abonnent, seit ich denken kann, daher bin ich immer schockiert, wenn ich feststelle, dass einige Leute diesen Dienst nicht haben. Wie sonst können sie Squid Game, The Crown, Derry Girls und unzählige andere TV-Perlen sehen, die nur dort zu finden sind? Ja, Sie müssen diesen Leuten helfen. Oh, sie haben bereits Netflix? Wie wäre es dann mit Hulu? Der Limited Commercials-Plan kostet nur 8 US-Dollar pro Monat, sodass eine Geschenkkarte im Wert von nur 25 US-Dollar für etwa drei Monate gut wäre. Sie möchten nicht über PayPal kaufen? Echte Hulu-Geschenkkarten finden Sie in fast jeder Drogerie und jedem Supermarkt.

Disney/Screenshot von Bonnie Burton/CNET Mit Disney Plus haben Sie Zugang zum DEU – dem Disney-Unterhaltungsuniversum – einschließlich Marvel, National Geographic, Pixar, Die Simpsons und Star Wars. Dazu gehören auch neuere Shows wie The Mandalorian, WandaVision und Loki sowie Klassiker der alten Schule wie Doug und DuckTales. Der Dienst unterstützt vier gleichzeitige Streams und sieben separate Benutzerprofile, was ihn zu einem großartigen Geschenk für Familien macht. Du kannst Kaufen Sie Disney Plus für sich selbst oder Verschenken Sie Disney Plus. Lesen Sie unseren Disney Plus-Test.

StubHub Es gibt nichts Besseres, als eine Live-Aufführung zu sehen, besonders nachdem Sie sich in den Wintermonaten niedergelassen haben. Geben Sie ihnen mit Last-Minute-Konzerttickets von StubHub etwas, worauf sie sich freuen können, wenn das Eis taut. Erleben Sie Auftritte von Taylor Swift, Bad Bunny, Adele, Andrea Bocelli, Harry Styles und mehr. Wenn Live-Musik nicht ihr Stil ist, können Sie ihnen mit Auftritten von Comedy-Legenden wie Rob Schneider und anderen das Lachen schenken. StubHub führt auch Tickets für Musicals im Broadway-Stil und lokale Ballettaufführungen, wenn Sie einen stilvollen Abend verbringen möchten. Achten Sie darauf, auf der Coupon-Seite von CNET nach geldsparenden Codes von StubHub zu suchen, bevor Sie die Kasse abschließen.

Amazonas Persönlich kann ich mir nur wenige bessere internetbasierte Geschenke vorstellen als ein Abonnement von Amazon Prime. Ich meine, sprechen Sie über das Geschenk, das immer wieder verschenkt wird: Ein ganzes Jahr lang kann der Empfänger die Freude erleben, die ein kostenloser ein- oder zweitägiger Versand für die meisten Produkte von Amazon bietet. Aber das ist nur der Anfang. Sie erhalten auch eine beträchtliche Liste zusätzlicher Vorteile, darunter Dinge wie das Streamen von Filmen und Fernsehsendungen, unbegrenzter Fotospeicher und frei zugängliche Bibliotheken mit Musik und E-Books. Das ist eine Menge Zeug für Ihre $139. (Zu steil? Es gibt auch eine dreimonatige Option zum Preis von 45 $.)

CrateJoy Vergessen Sie nicht die allseits beliebte Option einer Abo-Box! Der Geek & Gaming-Bereich von Cratejoy kann Ihnen dabei helfen, die perfekte monatliche Lieferung für Ihren liebsten technikbegeisterten Freund oder Ihr Familienmitglied auszuwählen, und hat auch Boxen für viele andere Kategorien. Natürlich wird die erste Box nicht rechtzeitig ankommen, aber Sie können ein Here’s-What’s-Coming-Zertifikat ausdrucken und ihnen etwas geben, auf das sie sich freuen können.