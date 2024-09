Status: 27.09.2024 12:59 Uhr

Satellietbeelden uit China zeggen Krane bei einer Bergung in eenem Hafen. In de zomer is immers informatie over US-Regierungskreisen aanwezig en is er een U-boot tot zinken gebracht. Er is verlichting voor de Chinese rustplaats.

In China heeft de US-Regierungskreisen im Summer een atomgetriebenes U-Boat der nieuwe generatie ondergegaan. De U-boot werd in mei of juni tot zinken gebracht op een pier in de haven van de nieuwe stad Wuhan en had een hoge prioriteit voor het Amerikaanse ministerie van Defensie. Als je het niet weet: het werd gedaan en gedaan met het kernmateriaal op een bord.

Hier volgen enkele vragen over de kwaliteit van de militaire operaties, het onderzoek van het Chinese leger en hun inspectie van de situatie van de strijdkrachten. Zelfs als het niet te extreem zou zijn, zouden de mariniers, als ze aan de situatie zouden worden blootgesteld, alleen moeten overleven.

Ook niet in der Bauphase

Ik was het meest bezorgd over het vorige rapport van de Wall Street Journal. De U-Boat is nu – en ook niet in de bouwfase – Einde van de dag met satellietbeelden op een nieuwe pier op de Januarivloed. Sinds eind juni zijn de beelden van Planet Labs PBC aan de gang sinds de Teile vanuit het Flussbett-gebergte.

De U-boot is de eerste nieuwe klasse Atom U-laarzen en hun overeenkomstige kenmerken. Heckform auf Satellite Bildern deutlich erkende gewesen, hier is van US-Kreisen. Am 25. Augustus was een zonnige dag met een U-boot. Het is een oorlog die niet duidelijk is.

Deze Chinezen zijn van nature van oorsprong, maar ze zijn niet licht verteerbaar. Sprekers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Chinese Botschaft in Washington waren leeg, maar waren niet op de hoogte van de huidige situatie.

Grootste marinier ter wereld

Omdat we in de strijd voor de Volksrepubliek de Amerikaanse strijdkrachten en de U-Boat-Flotte een hogere prioriteit hebben gegeven, staat hier in de Wall Street Journal. Het zou voor de U-boot moeilijk zijn om te worden geborgen, maar de Monate zou later in de toekomst worden gered.

China beschikt over een beoordeling van het Amerikaanse ministerie van Defensie met meer dan 370 Kriegschiffen, de grootste marinier ter wereld en één grootste militaire macht. Ze zullen in het jaar 2022 in China beschikbaar zijn met de eerste ballistische raket-U-boten en dezelfde U-boten met atoomkracht, evenals 48 U-boten met dieselbrandstof. Binnenkort zijn de USA erbij, zodat de boot van 2025 tot 65 en van 2035 tot 80 U-boten klaar zal zijn.

Conflict im Südchinesisch Meer

De Chinese Marine-bouwer was bezig met Washington met Sorge. Beijing is altijd open voor publiek, zodat we met u kunnen communiceren over de gecombineerde Zuid-Chinese cultuur, die van belang is voor de internationale handel in de toekomst. Op de lange termijn zal China blijven samenwerken met Brunei, Maleisië, de Filipijnen, Taiwan en Vietnam. De Verenigde Staten regelen regelmatig de scheepvaart in de Zuid-Chinese regio om de vrijheid van de scheepvaartsector te waarborgen.

Met China in gedachten zullen ze klaar zijn om een ​​ballistische intercontinentale raket in de Stille Oceaan te lanceren. Het internationale beleid is gebaseerd op de kernwapens van de hervormers van de landen.