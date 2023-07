Tokio Hotel trat am Freitagabend beim Deichbrand-Festival in der Nähe von Cuxhaven auf. Es war der erste Auftritt der Band auf einem deutschen Festival – doch die Technik spielte nicht mit. Wie die „Cuxhavener Nachrichten“ berichteten, könnte der Regen am Freitag der Grund für die Tonprobleme gewesen sein.

Die Show sollte etwa eine Stunde dauern, doch mittendrin kam es zu einem Totalausfall der Technik und Funkstille auf der Bühne: Die Band konnte nur einen Teil ihres Programms absolvieren.

„Es tut uns so leid. Wir haben so ein tolles Set für Sie vorbereitet“, sagte Sänger Bill Kaulitz. „Wir haben noch nicht einmal die Hälfte geschafft. Aber leider müssen wir gleich wieder von der Bühne.“ Anschließend spielten Tokio Hotel den Hit „Through the Monsoon“.

Heidi Klum ist da

Während der Show hatte die Sängerin gesagt: „Das ist unser allererstes Festival überhaupt in Deutschland.“ Aufgrund der technischen Probleme verließen viele Fans dieses Konzert.

Heidi Klum begleitete ihren Mann Tom Kaulitz zum Auftritt seiner Band Tokio Hotel beim Musikfestival Deichbrand und ging mit der Band die Treppe zur Bühne hinauf. In ihrer Instagram-Story teilte sie anschließend Videos, die neben der Bühne aufgenommen wurden.

Nach Angaben des Veranstalters sind die Karten für das viertägige Deichbrand-Festival in diesem Jahr ausverkauft. Tokio Hotel werden am Samstag auch als Musik-Act beim Christopher Street Day in Berlin erwartet.