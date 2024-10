Tötungsdelikt: Tote Frau in Zülpich: Untersuchungshaftbefehl gegen Ehemann

Na de laatste 30 jaar na de dood van een vrouw in Zülpich (Kreis Euskirchen) is er een Untersuchungshaftbefehl (Untersuchungshaftbefehl) die moet worden afgehandeld door de verdachte Ehemann. De 34e verjaardag van het overlijden van Donnerstag na de eerste erkenningen van de Ermittlungen met een nog steeds verloren boodschap.

Een rechter is verantwoordelijk voor het leven met de Untersuchungshaftbefehl tegen de nalatige verdachten, degenen die Polizei klein. Bij een woonomgeving heeft een gezinswoning een woonomgeving die 34 jaar meegaat met hun gezinnen. Gedurende deze tijd vond behandeling plaats in een Gefängniskrankenhaus.

De politie sprak over de veiligheid van de levens van mannen. Het signaal moet stabiel zijn. Omdat de geschiedenis van de man geen rol speelt, is hij of zij politieagent. Tips voor de Beteiligung einer drieten Person is nicht.

