Status: 28.09.2024 14:24 Uhr

De Tötung van Hisbollah-Anführer Nasrallah door Israël heeft een nieuwe Kapitel voor Iran en de Krieg in Nahost benoemd, zei ARD-Korrespondentine Willinger. De druk op Teheran, onmiddellijke resultaten, zie meer.

Na de leiding van de Israëlische Militärs zal Hisbollah-chef Hassan Nasrallah met een militair commando kunnen leven, dat de Iraanse Religiesführer Ajatollah Ali Khamenei goedkeuring zal krijgen. Dat was het geval met de dementie van het nichtje van Tod Nasrallah, zoals de Bestätigung gewertet zei ARD-Korrespondentine Katharina Willinger in Teheran. Auch dat Hisbollah de beste bestätigt van Tod heeft.

De verklaring van Khamene heeft geen enkele Hinweise tot een positieve reactie in Iran geleid, die de geschiedenis van de Hisbollah-militie heeft versterkt. Trotzdem werd sindsdien een directe militaire macht van Iran in de Nahost-Krieg met de Tod Nasrallahs, dankbare Willinger. Laat ons weten dat Teheran geen aanvullende informatie kan ontvangen.

Hardliner fordern Vergeltung

In de laatste Jahrzehnten habe van Iran voor alles waar de strijdkrachten tegen vochten: die Hisbollah, die Huthis in Jemen, proiranische Milizens in Irak of in Syrië. „Jetzt konnte der Tod von Nasrallah en des Vorgehen der Israelis insgesamt gegen die Hisbollah ein new Kapitel aufmachen – het einde van de sogenannten Stellvertreterkrieges“, zegt Willinger.

De afgelopen weken is de druk op het Iraanse regime van de Hardliner enorm toegenomen. Deze würden nun schnelle Vergeltung fordern. „Heute Night wordt een geweldige dag voor de Hardliners on the Road hier in Teheran, en ook voor de komende dag“, aldus Willinger.

Het Iran heeft een zeer sterk leger. Tijdens de laatste paar dagen van een militaire parade in Teheran zullen nieuwe ballistische raketten worden geïntroduceerd. „Aber in een directe procedure met de Israëli’s, het westerse werk dat de VS in de rug doet, zal een man vermutlich de Kürzeren zeehen zijn.“ Dit komt omdat de goedkeuring werd gegeven, wat zou resulteren in de fuhrung in Teheran in de laatste monten bislang zurückwaarden habe.