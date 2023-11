Toenemend haarverlies onder Noord-Koreanen en gebrek aan effectieve behandeling

Het Noord-Korea van Kim Jong-un heeft te maken gehad met een vreemde stijging in het aantal mensen dat last heeft van dunner wordend haar of helemaal kaal wordt, zo melden Zuid-Koreaanse experts.

De experts spraken met Radio Free Asia (RFA) en bespraken hoe het fenomeen lijkt voort te komen uit een aantal bronnen, waaronder infecties die haaruitval veroorzaakten als nawerking en het gebruik van zeep en wasmiddel dat ‘agressieve’ chemische ingrediënten bevat. .

Choi Jeong Hoon, een arts uit Noord-Korea die naar het zuiden vluchtte en nu als senior onderzoeker werkt bij het Public Policy Research Institute van de Korea University in Seoul, legde uit dat het “niet gemakkelijk” is voor Noord-Koreanen om “milde” chemische producten te vinden.

„Gewone bewoners kunnen het zich niet veroorloven zich zorgen te maken over haaruitval“, legde hij uit aan RFA, eraan toevoegend dat de kosten van de behandeling voor de gemiddelde burger te hoog zijn om te betalen – en dat deze vaak niet erg effectief blijken te zijn.

Behandelingen komen overeen met farmaceutische en cosmetische behandelingen, die beide bovendien kunnen helpen haaruitval te versnellen. De ingrediënten, waarvan vaak wordt aangenomen dat ze gunstige effecten hebben op het haar of de huid, hebben in werkelijkheid geen verificatie van de werkzaamheid vanwege de duistere staat van regelgeving in het land.

Ahn Kyung Soo, hoofd van DPRKHealth.org – een blog over gezondheidsproblemen in het Hermit Kingdom – schreef dat veel behandelingen meer lijken op ‘oosterse medicijnen’, dit zijn plaatselijke tonics op basis van geneeskrachtige kruiden die waarschijnlijk minimale effecten zullen hebben. Dergelijke behandelingen omvatten het onderdompelen van een naaldachtige haarborstel in een glazen fles en deze vervolgens over de hoofdhuid wrijven om deze te stimuleren.

Een andere deskundige voerde aan dat de petten van het leger ook het haar kunnen beschadigen als gevolg van een gebrek aan goede ventilatie, wat leidt tot de ophoping van bacteriën en verstopte poriën, wat kan resulteren in dunner wordend haar. Alle weerbare mannen moeten doorgaans tien jaar in de strijdkrachten dienen.

Haarverlies is niet uitsluitend een Noord-Koreaanse kwestie: Zuid-Korea heeft de afgelopen jaren ook te maken gehad met plotselinge en wijdverbreide haaruitval, die zo’n groot probleem bleek te zijn dat het een rol heeft gespeeld bij de presidentsverkiezingen van vorig jaar.

Kandidaat Lee Jae-myung, die niet kaal is, kreeg steun van de kiezers nadat hij had voorgesteld dat de regering zou moeten betalen voor behandelingen tegen haarverlies.

Online communities voor kale mensen explodeerden met steun voor Lee, omdat Zuid-Korea alleen behandelingen voor kaalheid veroorzaakt door bepaalde ziekten bestreek. Volgens rapporten heeft één op de vijf Zuid-Koreanen last van haaruitval.

De Associated Press heeft aan dit rapport bijgedragen.