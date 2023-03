Voor een groep mensen die zichzelf graag als opinieleiders wilden positioneren, was dit niet bepaald een PR-triomf. Anderen in de branche zagen het display als contraproductief.

“Er is een universele overeenstemming dat libertaire VC’s die om reddingsgeld schreeuwden niet nuttig waren”, zei een persoon die betrokken was bij het beheer van de reactie van Silicon Valley op de crisis, die anonimiteit kreeg om openhartig te spreken over collega’s in de technologie-industrie. “Startup-oprichters of zelfs bedrijfseigenaren buiten de technologie brengen – dat zijn betere gezichten voor de branche dan een man in Atherton die bang is dat zijn portefeuillebedrijven worden geraakt.”

Tegelijkertijd groeide de verwachting voor wat VC-verdienste, onder technische critici op Washington Twitter.

“Onverzekerde spaarders – die geavanceerde risicomanagers zijn – zullen verlies lijden. Er is hier geen reddingsoperatie’, tweette Matt Stoller van het Economic Liberties Projectdie pleit voor meer agressieve federale interventie om monopolies tegen te gaan.

Het podium leek klaar voor een grote, rommelige botsing tussen twee tegenwerkende krachten. Behalve dat bleek weinig meer te zijn dan een wraakfantasie.

Washington was zelfs bereid om in te grijpen. Na een historisch slecht jaar voor de obligatiemarkten, was Silicon Valley Bank verre van de enige depotinstelling die een enorme klap kreeg op haar obligatieportefeuille. En startups in Silicon Valley waren verre van de enige bedrijven met enorme stapels onverzekerd geld bij banken.

En het grootste deel van Silicon Valley was oprecht blij met de hulp. “Goed nieuws,” Sacks twitterdemet een applausemoji, toen de Fed, de Schatkist en de FDIC hun reddingsplan aankondigden.

Betekent dit het einde van de sparring tussen de vallei en de hoofdstad? Natuurlijk niet.

Nu Silicon Valley heeft wat het wil van Washington, kunnen de VC’s vrij zijn om terug te gaan naar het beramen van de geplande veroudering van de hoofdstad. En leden van het Congres willen CEO’s van Big Tech voor zich uit blijven sleuren voor wenkbrauwen.

Maar er staat voor beide partijen nogal wat op het spel, en dat weten ze – zoals de ineenstorting van de SVB duidelijk maakt.

Washington heeft technische ondernemers nodig om in de VS te blijven en niet te gedesillusioneerd te raken. Aangezien de huidige generatie van Silicon Valley-aanbiedingen het gemakkelijker dan ooit maakt om een ​​wereldwijd bedrijf te starten vanaf elke locatie, is de mogelijkheid dat de volgende generatie van wereldwijde technologiereuzen ergens anders dan de VS zal ontstaan, reëler geworden.

Washington heeft technische ondernemers nodig om in de VS te blijven en niet te gedesillusioneerd te raken. | J. Scott Appelwit/AP Foto

Wat betreft Big Tech: nu die eens zo behendige startups zijn uitgegroeid tot bedrijfsreuzen, zijn ze steeds meer gebonden aan de federale overheid. Terwijl Amazon en Facebook terreinen als drone-bezorging en betalingen verkennen, komen hun botsingen met overheidsbeleidsmakers – zoals de FAA en overheidsinstanties voor geldtransmissie – frequenter en consequenter voor.

Dit heeft hun bedrijfscultuur beïnvloed, volgens Nu Wexler, een voormalige congresmedewerker en veteraan van Google en Facebook die nu in public relations werkt. “De bedrijven waren meer libertair, alleen omdat ze in meer ongereguleerde ruimtes opereerden”, zei hij.

Vorig jaar, terwijl Elon Musk tekeer ging tegen de machthebbers op Twitter, hielp zijn netwerk van satellieten om Oekraïne online te houden als reactie op de Russische invasie. Zelfs Thiel is, ondanks zijn libertaire provocaties, financieel verweven met het Pentagon en de inlichtingengemeenschap, enkele van de grootste klanten van zijn data-analysebedrijf Palantir.

Het libertaire ethos van startups en hun meest vocale steunpilaren kunnen ook wat getemperd worden. Vorig jaar publiceerde Katherine Boyle van A16Z een investeringsscriptie met de titel ‘Building American Dynamism’ waarin werd opgeroepen tot ‘het bouwen van bedrijven die het nationale belang ondersteunen’, ook op het gebied van nationale veiligheid. Ooit, in Silicon Valley, leek het idee van ‘Amerikaanse dynamiek’ misschien oubollig patriottisch. Tegenwoordig is het bij A16Z slechts de naam van een fonds.