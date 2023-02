Tödliches Lawinenwochenende in den Alpen – acht Tote

Am Wochenende kamen mehrere Menschen durch Lawinen in den Bergen ums Leben. Allein in den österreichischen Bundesländern Tirol und Vorarlberg sind seit Freitag sieben Wintersportler und ein Schneepflugfahrer gestorben, ein Skitourengeher aus Bayern ist in Südtirol tödlich verunglückt. Behörden warnten vor weiteren Lawinen – auch in den bayerischen Alpen.

In Bayern gab es laut Lawinenwarndienst in den vergangenen Tagen vor allem im Allgäu und ab einer Höhe von 1400 Metern vermehrt Lawinen. Sie wurden hauptsächlich von Wintersportlern ausgelöst. Auch am Wochenende war die Gefahr groß. Laut Lawinenwarndienst wurde dort anders als in Österreich und Italien niemand ernsthaft verletzt.

31-jähriger Skitourengeher aus Bayern stirbt bei einer Lawine

Ein 31-jähriger Skitourengeher aus Bayern ist am Samstag bei einer Lawine in Südtirol ums Leben gekommen. Sie wurde in einer Tiefe von 2,5 Metern gefunden und konnte nicht wiederbelebt werden.

Ein Begleiter konnte nach Angaben der Südtiroler Bergrettung unter den Schneemassen unverletzt befreit werden und kam nach Angaben der Bergrettung in die Notseelsorge. Die Schneemassen waren in einer Höhe von etwa 2200 Metern gefallen. Eine Gruppe deutscher Skitourengeher, die den Vorfall bemerkt hatten, eilte zu Hilfe. Die Unfallstelle lag rund 80 Kilometer östlich von Bozen nahe der Grenze zur Region Venetien.