Neben der steigenden Zahl an Todesopfern und den Tausenden Verletzten, die das schwere Erdbeben in Marokko am Freitag verursachte, wurden auch mehrere kulturelle Wahrzeichen zerstört.

Da Marokko neun UNESCO-Welterbestätten beherbergt, nimmt die Kulturorganisation der Vereinten Nationen ihre ersten vorsichtigen Einschätzungen zum Ausmaß der Schäden vor, obwohl die Informationen noch unvollständig sind.

Nach Angaben der UNESCO wurden mehrere Weltkulturerbestätten des Landes schwer beschädigt, darunter Teile der fast 1.000 Jahre alten Medina in Marrakesch. Seit 1985 gehört die Altstadt zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Auch das wichtigste Wahrzeichen der Stadt, die Kutubiyya-Moschee aus dem 12. Jahrhundert, wurde schwer beschädigt.

Das Minarett der Kharboutsch-Moschee auf dem Platz Djemaa el-Fna in Marrakesch ist eingestürzt. Die Mellah von Marrakesch, das jüdische Viertel, liegt in Trümmern. Die berühmte historische Stadtmauer aus rotem Sandstein weist zahlreiche Risse auf; Teile davon sind zerfallen.

Marrakeschs beschädigte Altstadtmauer Bild: Mosa’ab Elshamy/dpa/AP/picture Alliance

Die Stadt, die viele Touristen anzieht, hat nach dem Beben zügig Aufräumarbeiten durchgeführt, die ersten Cafés haben bereits wieder geöffnet. Außerhalb des Stadtzentrums sieht es jedoch noch viel schlimmer aus.

Das Epizentrum des Erdbebens lag in der Provinz Al Haouz im Hohen Atlasgebirge, wo ganze Dörfer zerstört wurden und eine hohe Zahl an Opfern verursachte.

Erst die Menschen, dann die Kulturstätten

„Nach einer Katastrophe wie dieser ist es das Wichtigste, Menschenleben zu retten“, sagte Eric Falt, Regionaldirektor des UNESCO-Büros für den Maghreb Die Kunstzeitung. Falt betonte aber auch, wie wichtig es sei, die Schäden zu bewerten und materielle und immaterielle Kulturerbestätten wiederherzustellen.

Natürlich müssen nach einer Katastrophe noch dringendere Bedürfnisse befriedigt werden: Können Menschen noch gerettet werden? Gibt es genügend Nahrung und Trinkwasser? Haben sie Zugang zu einem sicheren Unterschlupf? Doch in einer zweiten Phase müssten Schulen und Kulturgüter wieder aufgebaut werden, und die Planung müsse so schnell wie möglich beginnen, erklärt der UNESCO-Regionaldirektor.

Fotos auf X (ehemals Twitter) zeigen zahlreiche „Vorher-Nachher“-Bilder von zerstörten Gebäuden, darunter die Moschee von Tinmal im Atlasgebirge, eines der bedeutendsten historischen Gebäude des Landes.

„Es ist ein symbolischer Ort in der Geschichte Marokkos“, sagt Falt. Seine Zerstörung stellt einen unschätzbaren Verlust für das nationale Erbe Marokkos dar. Die Tinmal-Moschee war ein Kandidat für die Aufnahme in die Liste des weiteren Weltkulturerbes in Marokko.

„Menschen haben kulturelle Rechte“

Kulturdenkmäler seien nicht nur für Touristen und Historiker, sondern auch für die von der Katastrophe betroffene Bevölkerung vor Ort von großer Bedeutung, erklärt Susann Harder, Präsidentin der internationalen Kulturgutschutzorganisation Blue Shield. „Menschen haben kulturelle Rechte“, sagt sie der DW. „Gerade in dieser Zeit ist es für sie wichtig, ihre rituellen Praktiken bei Beerdigungen durchführen zu können und Gebetsräume außerhalb der zerstörten historischen Moscheen zu finden.“

Rituale und religiöse Feiertage, die das Gemeinschaftsgefühl stärken, können in schwierigen Zeiten für Stabilität sorgen, fügt sie hinzu.

Kultureinrichtungen seien daher enorm wichtig für Menschen, die gerade alles verloren haben, erklärt der Welterbe-Experte.

Eine über Jahrhunderte gewachsene kulturelle Identität

In Marokko sind es vor allem die Altstädte, die zum Weltkulturerbe gehören, wie zum Beispiel die Medina von Marrakesch. Wenn solche Gebiete zerstört werden, verlieren die Menschen einen Teil ihrer kulturellen Identität.

Die Medina von Marrakesch, am Sonntagmorgen mit Trümmern gefüllt Bild: Rida Tabit/dpa/picture Alliance

„Solche Orte sind nicht nur für den Tourismus wichtig, sie sind vor allem auch Lebensräume“, sagt Harder. Die Strukturen, aus denen sich Kulturerbestätten zusammensetzen, sind über Jahrhunderte hinweg entstanden und Teil des Alltagslebens der Menschen; Hier leben, kaufen, beten und arbeiten sie, fügt sie hinzu.

Wenn solche Stätten durch Naturkatastrophen oder Kriege beschädigt werden, verlieren die Menschen nicht nur einen wichtigen Anker, sondern auch einen Teil ihres kulturellen Gedächtnisses. So hat es auch ein Marrakesch-Bewohner für Marokko zusammengefasst Der Nationale Zeitung: „Es ist ein Schock. Unsere Identität wird durch diese Seiten definiert.“

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Deutsch verfasst.