Russische Raketen trafen am Dienstag in der ostukrainischen Stadt Kramatorsk ein überfülltes Restaurantviertel und töteten mindestens drei Menschen.

Nach Angaben der ukrainischen Polizei hat Russland zwei S-300-Boden-Luft-Raketen auf die Stadt abgefeuert.

„Die Leichen von drei Personen, darunter ein 2008 geborener Minderjähriger, wurden aus den Trümmern geborgen. Unter den Verletzten befand sich ein 2022 geborenes Kind“, teilte das Innenministerium auf Telegram mit.

Nach Angaben des ukrainischen Rettungsdienstes seien bei einem Angriff auf das beliebte Restaurant Ria Pizza 42 Menschen verletzt worden.

Was wir bisher wissen

Der Gouverneur der östlichen Region Donezk sagte, zwei Raketen hätten das belebte Gebiet im Stadtzentrum der Stadt getroffen.

„Zwei Raketen haben die Stadt Kramatorsk getroffen“, sagte der Gouverneur der Region, Pawlo Kyrylenko, dem ukrainischen Fernsehen. „Das ist das Stadtzentrum. Das waren öffentliche Esslokale voller Zivilisten.“

Andriy Yermak, der Leiter des ukrainischen Präsidentenbüros, sagte auch, dass die Russen Kramatorsk mit zwei Raketenangriffen angegriffen hätten. „Der erste Treffer erfolgte in einem Restaurant im Stadtzentrum. Der zweite Treffer erfolgte im Dorf Bilenke in einem Vorort der Stadt“, schrieb er auf Twitter.

Die Streiks ereigneten sich am späten Abend. In den sozialen Medien veröffentlichte Bilder zeigten Teile einiger Gebäude, die in Schutt und Asche gelegt wurden, und zerschmetterte Baumaterialien, die auf dem Boden verstreut lagen.

Rettungskräfte waren vor Ort und halfen den Verletzten.

DW-Korrespondent Nick Connolly, der sich in der östlichen Region Donezk aufhält, sagte, die Umstände des Angriffs schienen darauf vorbereitet zu sein, schwere Opfer unter der Zivilbevölkerung zu fordern.

„Leider sieht es so aus, als würden die Opferzahlen weiter steigen.“

„Das war sozusagen die Hauptsendezeit in Kramatorsk, das sozusagen das Verwaltungszentrum für die Frontlinien in Donezk ist, wo viel Logistik stattfindet.“

„Das war der zentrale Bereich, wo der Supermarkt ist, wo die Cafés sind. Es scheint, dass dies ein Versuch war, Menschen einzuschüchtern.“

Ein häufiges Ziel russischer Angriffe

Kramatorsk ist eine Großstadt westlich der Frontlinien in der Region Donezk und wahrscheinlich ein Schlüsselziel bei jedem russischen Vormarsch nach Westen. Es liegt etwa 30 Kilometer (18 Meilen) von der Frontlinie entfernt.

Die Stadt war häufig Ziel russischer Angriffe, darunter ein Angriff auf den Bahnhof der Stadt im April 2022, bei dem 63 Menschen getötet wurden.

