Starke Regenfälle und ein Erdrutsch im westlichen Bundesstaat Maharashtra in Indien haben mindestens fünf Menschen getötet, mehrere weitere sind unter Trümmern eingeschlossen, sagten Beamte am Donnerstag.

Der Vorfall ereignete sich am späten Mittwochabend im Distrikt Raigad, nachdem es in weiten Teilen Indiens über 24 Stunden lang ununterbrochen geregnet hatte.

Die indische Wettervorhersagebehörde hatte für den Distrikt in den letzten zwei Tagen einen orangefarbenen Alarm ausgegeben, der auf die Vorhersage extrem schlechten Wetters hinwies, das zu Störungen im Transport und in der Stromversorgung führen könnte.

Dort wird in den kommenden Tagen mit weiteren Niederschlägen gerechnet.

Heftige Regenfälle töten im Norden Indiens mehr als ein Dutzend Menschen Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

Was wissen wir bisher über die Erdrutsche?

Während starker Regen und Dunkelheit zunächst die Rettungsbemühungen behinderten, nahmen die Arbeiten am Morgen Fahrt auf, sagte Maharashtras stellvertretender Ministerpräsident Devendra Fadnavis.

„Nach vorläufigen Informationen sind insgesamt 48 Familien hier. Etwa 75 Menschen wurden evakuiert und 5 Menschen sind bisher gestorben. Es wurden Vorkehrungen für eine sofortige Behandlung getroffen“, sagte Fadnavis in einem Tweet und fügte hinzu, dass die Landesregierung den Angehörigen der Verstorbenen „jede mögliche Hilfe“ leisten werde.

Er versicherte außerdem, dass die Kosten für die Behandlung der Verletzten vollständig von der Landesregierung getragen würden.

Die Polizei von Raigad habe einen Kontrollraum eingerichtet, in dem über 100 Personen der Polizei und der Bezirksverwaltung an den Rettungsaktionen arbeiteten, sagten Beamte der Nachrichtenagentur ANI.

Die National Disaster Response Force (NDRF) teilte mit, dass 17 der 40 Häuser im Dorf von dem Erdrutsch betroffen seien.

„An einigen Stellen sind die Trümmer 10 bis 29 Fuß tief. Es ist schwierig, schweres Gerät an diesen Ort zu bringen. Es ist eine 2,8 Kilometer lange Wanderung, um die Stelle zu erreichen, und wir müssen die Trümmer manuell entfernen, was wahrscheinlich viel Zeit in Anspruch nehmen wird. Obwohl wir mit Schwierigkeiten konfrontiert sind, werden wir unsere Operationen fortsetzen, bis wir die letzte Person geborgen haben“, sagte SB Singh, Kommandant des fünften Bataillons der NDRF Der Indian Express.

Laut offiziellen Angaben sind derzeit vier NDRF-Teams vor Ort.

Ministerpräsident Eknath Shinde besuchte den Unfallort am frühen Morgen, um die Rettungs- und Hilfsmaßnahmen zu überwachen, berichtete der lokale Nachrichtensender ABP Majha.

Auch Indiens Innenminister Amit Shah teilte auf Twitter mit, dass er bezüglich des Vorfalls mit Shinde in Kontakt stehe. „Unsere Priorität besteht darin, die Menschen von dort zu evakuieren und die Verletzten sofort zu behandeln.“

mk/sms (AP, Reuters, DPA)