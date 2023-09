Stürme haben in Griechenland, der Türkei und Bulgarien mehr als ein Dutzend Menschen getötet, da eine Periode extremer Hitze in der Region heftigen Regenfällen Platz gemacht hat.

Mindestens sieben Menschen kamen ums Leben, als heftige Regenfälle im Nordwesten der Türkei Sturzfluten auslösten, teilte die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Mittwoch mit.

Fünf Menschen starben und eine Person wurde in der Provinz Kirklareli nahe der Grenze zu Bulgarien und Griechenland vermisst, nachdem am späten Dienstag Häuser überschwemmt worden waren, berichteten lokale Medien.

Nach Angaben der Behörden wurden in den nördlichen Bezirken Basaksehir und Kucukcekmece in Istanbul zwei weitere Menschen getötet und 31 verletzt, wo auf Bildern im Hochwasser treibende Autos zu sehen waren.

In der größten Stadt der Türkei fielen innerhalb von sechs Stunden Regenfälle, die in etwa der Menge entsprachen, die man im gesamten September erwarten würde, hieß es in einer Erklärung des Gouverneursbüros.

Innenminister Ali Yerlikaya sagte, die Such- und Rettungsaktionen würden fortgesetzt und versprach Familien in den von Überschwemmungen betroffenen Gebieten finanzielle Unterstützung.

Sintflutartige Regenfälle in der Türkei, Bulgarien und Griechenland Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

Bulgariens Touristengebiet betroffen

Unterdessen stieg die Zahl der Opfer durch sintflutartige Regenfälle und Überschwemmungen an der bulgarischen Schwarzmeerküste auf vier, während mehrere tausend Touristen festsaßen, sagten Beamte.

Retter hätten am Mittwoch die Leichen zweier Frauen gefunden – einer 54-jährigen Landgerichtsvorsitzenden und ihrer 30-jährigen Tochter, teilte das Innenministerium mit. Die beiden Frauen wurden vermisst, nachdem das Auto, in dem sie unterwegs waren, beim Überqueren einer überfluteten Brücke weggeschwemmt wurde.

Früher am Tag wurde die Leiche eines Mannes aus dem Meer geborgen, während am Dienstag ein weiterer Mann, ein 61-jähriger Bauarbeiter, tot aufgefunden wurde.

Heftige Regenfälle und Gewitter seit dem späten Montag führten zu Überschwemmungen von Flüssen, beschädigten Brücken und versperrten den Zugang in der Region südlich der Küstenstadt Burgas.

„Entlang des gesamten südlichen Teils der bulgarischen Schwarzmeerküste sind rund 4.000 Menschen von der Katastrophe betroffen“, sagte Tourismusministerin Zaritsa Dinkova nach einem Treffen mit Hoteliers in der Nähe der von Überschwemmungen betroffenen Küstenstadt Zarewo.

Eine Brücke auf der Straße zwischen der Stadt Burgas und der türkischen Grenze wurde nach schweren Überschwemmungen in der Nähe von Zarewo an der bulgarischen Schwarzmeerküste beschädigt Bild: NIKOLAY DOYCHINOV/AFP

Rekordregen in Griechenland

GriechenlandIn der zentralen Magnesia-Region fielen über einen Zeitraum von 24 Stunden, einschließlich Dienstag, 600 bis 800 Millimeter (24 bis 31 Zoll), sagte ein staatlicher Meteorologe Reportern in Athen. Dimitris Ziakopoulos nannte es ein „beispielloses Phänomen“ für die meteorologischen Daten des Landes, die bis ins Jahr 1955 zurückreichen.

Nach Angaben der Feuerwehr verursachten die Rekordregenfälle in der Nähe der Innenstadt von Volos und im weiter westlich gelegenen Karditsa mindestens drei Todesopfer. Drei Personen wurden als vermisst gemeldet.

Eine seit Dienstag vermisste 87-jährige Frau sei am Mittwoch im Dorf Paltsi in Magnesia tot aufgefunden worden, sagte Feuerwehrsprecher Yannis Artopios gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Sender ERT. In der Stadt Karditsa in Zentralgriechenland wurde eine weitere Person tot aufgefunden. Am Dienstag wurde in der Nähe von Volos ein 51-jähriger Mann tot aufgefunden, nachdem er von einem ansteigenden Strom mitgerissen worden war.

Die Behörden untersagten am Mittwoch den Verkehr in Volos, der nahegelegenen Bergregion Pilion und der Ferieninsel Skiathos, wo viele Haushalte ohne Strom und fließendes Wasser blieben. Auch in zwei weiteren Regionen Zentralgriechenlands in der Nähe von Volos wurde der Verkehr gesperrt, während die Stürme voraussichtlich mindestens bis Donnerstagnachmittag andauern würden.

dh/msh (AP, AFP, Reuters)