In een Mordprozess bij het Landgericht Aachen hadden we een 60-jarige man soll heute (12 uur) die de tijd sprak. Der Angeklagte soll am weiten Weihnachtstag 2023 auf der Straße in Düren einen Mann mit more Schüssen getötet haben. Das Opfer war der Freund der erwachsenen Tochter des Angeklagten. Der 60 jaar geleden dat de Türke de Beziehung Seiner Tochter abgelehnt en de Verbindung „um jeden Preis zrstören“ wollen heeft, hier is in de Anklage. Deze zorgen houden verband met dakloosheid en kleine bewegingen.

Demnach soll der Türke seinem Landsmann, der gerade von seiner Freundin mit ihrem Auto an een Hintertür abgesetzt be war, in Dunkeln aufgelauert haben. Houd er rekening mee dat de Schüsse in de Kopf, Hals, Rücken und Brust des Opfers abgegeben haben blijft. De maat van 1,92 meter en het gewicht van 106 kilogram zijn Mann erstickte an seinem Blut. Er kon geen sprake zijn van enig ongemak.

In de herfst van een lange reis leden ze onder een levenslange vrijheid. De Anklage heeft een verhandeling langs de Mordes voortgezet, de Verteidigung een Strafe zal het langst hun jaren duren.

