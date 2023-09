Nächsten Abschnitt überspringen Scholz: Deutschland ist Gastgeber der Gespräche zum Wiederaufbau der Ukraine

Bundeskanzler Olaf Scholz kündigte am Mittwoch nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in New York an, dass Deutschland im nächsten Jahr Gastgeber einer internationalen Konferenz zum Wiederaufbau der vom Krieg zerrütteten Ukraine sein wird.

Ziel der Konferenz ist es, internationale Führungskräfte und Finanzinstitutionen zusammenzubringen, um Mittel für den Wiederaufbau der Ukraine nach dem Krieg zu sichern.

Der letzte Gipfel dieser Art brachte Anfang des Jahres Vertreter von 60 Ländern und Institutionen in London zusammen.

Scholz und Selenskyj trafen sich am Mittwoch am Rande der UN-Generalversammlung, wo beide zuvor am Tag ihre Reden gehalten hatten.

Sie diskutierten die politische, militärische und humanitäre Lage in der Ukraine und „die vorrangigen Bedürfnisse der Verteidigungskräfte der Ukraine“, sagte Selenskyj auf der Nachrichtenplattform Telegram.

