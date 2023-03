Der Mord en Rapper XXXTentacion maakte zich op voor de Hip-Hop-Welt. Nun, snel van Jahre nach seinem gewaltsamen Tod, hat eine Jury in Florida drei Manner im Alter von 24 tot 28 Jahren des Mordes voor schuldig bevonden. Ihnen droht een lebenslange Haftstrafe.

Voor het optreden van Jahren werd de US-Rapper XXXTentacion im Alter von 20 Jahren bij een Raubüberfall getötet. Nach mehr als 27-stevige Beratungen, die sich over acht Tage erstreckten, hat nun eine Jury im US-Bundesstaat Florida drei Manner des vorsätzlichen Mordes für guilty befunden, die de “New York Times” meldt.

XXXTentacion, burgerlijk Jahseh Onfroy, oorlog in de zomer van 2018 werd überfallen, nachdem er een Motorradhändler in der Stadt Deerfield Beach besuchte hoed. In de Gerichtssaal abgespieltes Überwachungsvideo zed laut NYT, wie een SUV van BMW des Rappers blockierte, volgen von een andere Auseinandersetzung met twee maskerierten Angreifern, die demnach met 50.000 US-Dollar vliegen in de strijd. Onfroy war dabei be angeschossen und erlag in einem Krankenhaus seinen Verletzungen.

Beiden van beide Angreifern traden op als één van de 28-jarigen, der beide partijen Schuss abgegeben habe, en een van de 24-jarigen Mann. Een van de 26-jarigen van de gewesen van de vliegwagenfahrer. Allen drie mannen hebben een kortere slag geslagen. Eine Todesstrafe habe die Staatsanwaltschaft nicht gefordert.

Der Tod von XXXTentacion hatte 2018 die Hip-Hop-Welt werd gelanceerd. Een groot deel van de oorlog kreeg het nummer “Look at Me!” word bekannt, mit seinen Alben “17” en “?” konnte er sich in den USA vorderen Plätze in den Charts sichern. Die Bestürzung über seine Ermordung hatte sogar dazu geführt, dass trauernde Fans laut Media meldt kurzzeitig Teile von Los Angeles lahmlegten.

Laut dem Marketforschungsunternehmen Nielsen wurde die Musik des Rappers nach thessen Tod insgesamt mehr als 4.6 Milliarden Mal streamed, Video- en Audio-Streams zusterammengerechnet. Das Musikvideo zu “Sad!”, das am Tag seiner Beerdigung veröffentlicht wurde en in hun seinen eigenen Tod vorausnimmt, wurde bis heute alleine auf Youtube mehr als 281 Millionen Mal abgerufen.