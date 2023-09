CNN

Nach Angaben des Gerichtsmedizinerbüros von Alameda County in Kalifornien starb Angus Cloud an einer versehentlichen Überdosis.

„Angus Cloud starb an einer tödlichen Kombination aus Fentanyl, Kokain, Methamphetamin und einer vermutlich versehentlichen Überdosis“, sagte ein Sprecher des Gerichtsmediziners am Donnerstag gegenüber CNN. „Angus litt unter einer akuten Vergiftung durch die Medikamentenkombination, zu der auch Benzodiazepin gehörte.“

Cloud, ein aufstrebender Schauspieler, der vor allem für seine Rolle im HBO-Drama „Euphoria“ bekannt ist, starb im Juli im Alter von 25 Jahren.

„Mit schwerem Herzen mussten wir uns heute von einem unglaublichen Menschen verabschieden. Als Künstler, Freund, Bruder und Sohn war Angus in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes für uns alle“, sagte Clouds Familie damals in einer Erklärung. „Wir hoffen, dass sich die Welt wegen seines Humors, seines Lachens und seiner Liebe zu allen an ihn erinnert“, fügte seine Familie hinzu. „Wir bitten zum jetzigen Zeitpunkt um Privatsphäre, da wir diesen verheerenden Verlust noch verarbeiten.“

Clouds Durchbruch gelang 2019 als Fezco, ein gutmütiger Drogendealer, der sich sehr um Rue kümmerte, gespielt von Zendaya, in „Euphoria“.

Der gebürtige Oakländer erinnerte sich in einem Interview mit iD im März daran, wie er von einem Casting-Agenten auf den Straßen von Brooklyn entdeckt wurde.

„Ich dachte definitiv, dass es eine Art Betrug sein könnte“, lachte er. „Dann holten sie mich zurück und zeigten mir die Rolle, und es ergab mehr Sinn. Weil ich dachte, sie hätten mich aufgehalten, weil ich aussah, als könnte ich ein Star sein? Dann denke ich: Nein, das liegt daran, dass ich aussehe, als könnte ich ein Drogendealer sein.“

Als „Euphoria“ durchstartete, sagte Cloud, er sei von seinem eigenen Erfolg überrascht.

„Der Unterschied zwischen mir und allen anderen, die berühmt sind, besteht darin, dass sie größtenteils versucht haben, berühmt zu werden“, sagte er der Veröffentlichung. „Sie haben hart gearbeitet und dachten: ‚Ich werde es an die Spitze schaffen.‘ Für mich war es einfach eine zu gute Gelegenheit, Nein zu sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so weit kommen würde.“

Cloud wird zugeschrieben, in einem kommenden Thriller ohne Titel von Universal Pictures mitzuwirken. Außerdem spielt er an der Seite von Pedro Pascal in dem in Oakland spielenden Drama „Freaky Tales“, dessen Dreharbeiten im Januar abgeschlossen wurden.