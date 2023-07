Annabelle Ham erlitt vor ihrem Tod einen medizinischen Notfall.

Die Familie der Influencerin, die zuvor mitteilte, dass sie am 15. Juli im Alter von 22 Jahren gestorben war, gibt nun weitere Einzelheiten zu ihrer Todesursache bekannt. Annabelle „hatte einen epileptischen Vorfall“ und verstarb, schrieben ihre Lieben am 18. Juli auf ihrer Instagram-Seite.

„Wir schreiben das mit schwerem Herzen“, teilte ihre Familie in dem Beitrag mit. „Sie hatte lange damit zu kämpfen und wollte darauf aufmerksam machen, was wir ihr zu Ehren tun werden.“

Die Behörden haben noch keine offizielle Todesursache bekannt gegeben, und ihre Familie hat keine weiteren Einzelheiten zu ihren Erfahrungen mit Epilepsie, einer Anfallserkrankung, bekannt gegeben.

Stattdessen ihre Nachricht – begleitet von einem Foto von Annabelle mit ihren Eltern und Schwestern Amelia Und Alexandria– Fortsetzung mit Hommage an den positiven Geist des YouTubers.

„Annabelle war wunderschön und inspirierend und hat das Leben in vollen Zügen gelebt“, schrieb ihre Familie. „Jeder, den sie traf, war von ihrer Energie und dem Licht in ihrer Seele inspiriert, das so hell schien. Sie wurde so geliebt und wird es für immer sein.“