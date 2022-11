Todesfälle von Studenten an der Universität von Idaho: Tage, an denen kein Verdächtiger bei Morden identifiziert wurde, sind in der Gemeinschaft Unbehagen aufgetreten

CNN

—



Fünf Tage, nachdem am vergangenen Wochenende vier Studenten der University of Idaho in ihrem Haus außerhalb des Campus erstochen aufgefunden wurden, erfasst ein tiefes Gefühl der Besorgnis und Trauer die Gemeinde, während die Behörden daran arbeiten, einen Verdächtigen zu identifizieren.

Die oft überfüllten Parkplätze der Universität hatten am Donnerstag viele leere Plätze, nachdem sich zahlreiche Studenten entschieden hatten, nach Hause zurückzukehren oder das Gebiet zu verlassen, nachdem der vierfache Mord am vergangenen Wochenende die Universitätsstadt Moskau, Idaho, schockiert hatte.

„Alle sind einfach nach Hause gegangen, weil sie Angst haben. … Auf dem Campus ist es im Moment definitiv unruhig“, sagte der Student Nathan Tinno gegenüber CNN.

Tinno, der sagte, die Gemeinde versuche, die Tragödie mit Sympathie anzugehen, fügte hinzu, dass die Tatsache, dass kein Übeltäter in dem Fall gefasst wurde, das Gefühl der Angst auf dem Campus erhöht habe.

Vier College-Studenten – Ethan Chapin, 20; Kaylee Goncalves, 21; Xana Kernodle, 20; und Madison Mogen, 21 – wurden am Sonntag in ihrem gemeinsamen Haus außerhalb des Campus in der Nähe der Universität erstochen aufgefunden.

Ihre Todesursache wurde laut einer Aussage der Gerichtsmedizinerin von Latah County, Cathy Mabbutt, als Mord festgestellt. Die Autopsien sind abgeschlossen und die Ergebnisse werden veröffentlicht, sobald sie verfügbar sind, sagte ein Mitarbeiter des Medical Examiner’s Office von Spokane County gegenüber CNN.

Die Morde, die etwas mehr als eine Woche vor Thanksgiving stattfanden, haben unter den Schülern erschütternde Gefühle geweckt, während die Behörden Hinweise untersuchen, um einen Verdächtigen zu identifizieren oder eine Mordwaffe zu lokalisieren.

„Es ist so dunkel. Es ist wie eine dunkle Wolke über allem“, sagte Ava Driftmeyer. „Wir gehen so schnell wir können.“

Driftmeyer, die sagte, sie wohne in der Nähe des Ortes, an dem die vier Schüler getötet wurden, beschrieb, dass es sowohl mental als auch emotional schwierig war, die Situation zu verarbeiten.

„Ich glaube einfach nicht einmal, dass es schon so weit ist. … Weißt du, wie verrückt das ist? Und die Tatsache, dass es keine Antworten gibt, ist das schlimmste Gefühl überhaupt“, sagte sie.

Die Polizei sagte am Mittwoch, sie könne nicht endgültig feststellen, dass die Öffentlichkeit kein Risiko darstelle, und zog eine frühere Aussage zurück, dass die Angriffe gezielt waren.

„Wir können nicht sagen, dass es keine Bedrohung für die Gemeinde gibt“, sagte der Chef der Moskauer Polizeibehörde, James Fry, am Mittwoch während einer Pressekonferenz. „Und wie wir bereits gesagt haben, bleiben Sie bitte wachsam, melden Sie verdächtige Aktivitäten und achten Sie jederzeit auf Ihre Umgebung.“

Die Universität erinnerte die Studenten auch daran, dass ihnen psychologische Unterstützung zur Verfügung steht.

„Wir alle arbeiten immer noch an unserer Trauer und einer Reihe von Emotionen. Hinzu kommt die Frustration und Besorgnis darüber, dass niemand wegen dieser Verbrechen verhaftet wurde“, sagte Universitätspräsident Scott Green in einer schriftlichen Erklärung.

„Studenten, Sie werden ermutigt, das zu tun, was für Sie richtig ist. Egal, ob Sie früh nach Hause gehen oder im Unterricht bleiben, Sie haben unsere Unterstützung “, fügte Green hinzu.

Da viele Details unklar bleiben, enthüllte einer der Eltern des Opfers den Kampf seines Kindes mit dem Angreifer.

Der Vater von Xana Kernodle sagte, er habe am Sonntag um Mitternacht mit seiner Tochter gesprochen, nur wenige Stunden bevor sie angegriffen und getötet wurde. Unter Berufung auf eine Autopsie sagte er, sie habe ihren Angreifer bis zum Ende abgewehrt.

„Blutergüsse, vom Messer aufgerissen. Sie ist ein hartes Kind“, sagte Jeffrey Kernodle gegenüber der CNN-Tochter KPHO/KTVK in Avondale, Arizona.

Kernodle sagte, Xana sei in regelmäßigem Kontakt mit ihrer Familie geblieben. „Ich glaube, um Mitternacht haben wir das letzte Mal von ihr gehört, und es ging ihr gut“, sagte er dem Sender und fügte hinzu, dass er nicht verstehe, warum seine Tochter und ihre Mitbewohnerinnen in ihrem eigenen Haus getötet wurden.

„Sie haben nur zu Hause rumgehangen. Xana war nur mit ihrem Freund zu Hause“, sagte er.

Nur wenige Stunden bevor die vier Schüler getötet wurden, hatte Goncalves ein Foto der Gruppe mit der Überschrift „ein glückliches Mädchen, das jeden Tag von diesen Leuten umgeben ist“ gepostet und ein Herz-Emoji hinzugefügt.

Die spärlichen Informationen, die zu dem Fall verfügbar sind, frustrieren diejenigen, die den Opfern am nächsten stehen, sowie die Campus-Gemeinschaft. Ein Video, das zwei der Opfer zeigt, hat der Polizei jedoch geholfen, eine klarere Vorstellung von den Stunden vor den Morden zu bekommen.

In einem Livestream auf Twitch von einem Imbisswagen namens Grub Truckers wurden Mogen und Goncalves zuletzt lebend gesehen, als sie am Sonntag gegen 1:40 Uhr Ortszeit in Moskau Carbonara im Wert von 10 Dollar bestellten. Während sie etwa 10 Minuten auf ihr Essen warteten, unterhielten sie sich miteinander und mit anderen Leuten, die am Lastwagen standen.

Joseph Woodall, der den Imbisswagen verwaltet, sagte CNN, die beiden Studenten schienen in keiner Weise in Not oder Gefahr zu sein.

Chapin und Kernodle waren am Samstagabend auf einer Party auf dem Campus, sagte Fry. Alle vier Schüler kehrten am Sonntag früh nach 1:45 Uhr nach Hause zurück, fügte Fry hinzu.

Später am Sonntagmorgen wurden die vier in ihrem Haus getötet, teilten die Behörden mit. Die Polizei reagierte auf die Residenz, nachdem sie gegen Mittag einen Notruf erhalten hatte, in dem gemeldet wurde, dass jemand bewusstlos war.

Als die Polizei im Haus ankam, betraten sie einen grausigen, blutigen Tatort.

„Es war eine ziemlich traumatische Szene, vier tote College-Studenten in einem Wohnheim zu finden“, sagte Gerichtsmediziner Mabbutt Anfang dieser Woche der CNN-Tochter KXLY.

Alle vier wurden am Mittag für tot erklärt, und die Polizei hat nicht bekannt gegeben, wer den Notruf getätigt hat.

„Sie waren schlau, sie waren wachsam, sie waren vorsichtig und das alles ist trotzdem passiert“, sagte Goncalves‘ ältere Schwester Alivea in einer Erklärung im Namen der Familie gegenüber dem Idaho Statesman.

„Niemand ist in Gewahrsam und das bedeutet, dass niemand sicher ist. Ja, wir sind alle untröstlich. Ja, wir greifen alle. Aber stärker als alle diese Gefühle ist Wut. Wir sind wütend. Du solltest wütend sein.“

Zwei weitere Mitbewohner befanden sich zum Zeitpunkt des Todes im Haus – laut Universitätspräsident Green wurde weder jemand verletzt noch als Geisel gehalten.

„Zu dieser Zeit waren andere Leute zu Hause, aber wir konzentrieren uns nicht nur auf sie, wir konzentrieren uns auf alle, die in dieser Wohnung ein- und ausgehen“, sagte Fry.