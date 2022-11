Todd und Julie Chrisley wegen Betrugs und Steuerstraftaten verurteilt

CNN

Die Reality-TV-Stars Julie und Todd Chrisley wurden am Montag vor einem Bundesgericht zu Gefängnisstrafen verurteilt.

Das Ehepaar „Chrisley Knows Best“ wurde im Juni der Verschwörung für schuldig befunden, Banken um mehr als 30 Millionen Dollar an betrügerischen Krediten zu betrügen, wie CNN zuvor berichtete. Darüber hinaus wurden sie mehrerer Steuervergehen für schuldig befunden, darunter des Versuchs, die Steuerbehörde zu betrügen.

Richterin Eleanor L. Ross verurteilte Todd Chrisley zu 12 Jahren Gefängnis mit drei Jahren überwachter Freilassung. Seine Frau Julie Chrisley wurde zu sieben Jahren Gefängnis und drei Jahren überwachter Freilassung verurteilt. Ihr Buchhalter Peter Tarantino wurde zu drei Jahren Gefängnis und drei Jahren unter Aufsicht verurteilt, sagte Ryan Buchanan, US-Staatsanwalt für den nördlichen Distrikt von Georgia, während einer Pressekonferenz nach der Urteilsverkündung.

Nach Angaben des Justizministeriums zeigten Beweise in dem Fall, dass die Chrisleys in der Lage waren, die Kredite zu erhalten, indem sie falsche Kontoauszüge, Prüfungsberichte und Finanzberichte einreichten. Das Geld wurde verwendet, um Luxusautos, Designerkleidung, Immobilien und Reisen zu kaufen, heißt es in einer Pressemitteilung des DOJ.

Dann, während sie mit ihrer früheren Reality-Show Millionen von Dollar verdienten, verschworen sich die Chrisleys zusammen mit ihrem Buchhalter, um die IRS zu betrügen und die Erhebung überfälliger Steuern zu umgehen.

„Chrisley Knows Best“ debütierte 2014 im USA Network. Neue Folgen, die vor dem Prozess gedreht wurden, werden irgendwann im nächsten Jahr erscheinen.

In einer kurzen Erklärung gegenüber CNN im Juni sagte einer von Todd Chrisleys Anwälten, Bruce Morris, dass sie „von dem Urteil enttäuscht“ seien und planten, Berufung einzulegen.

CNN hat Vertreter der Chrisleys und Tarantino um einen Kommentar zur Verurteilung am Montag gebeten.