Met vriendelijke groet, u bent van harte welkom in de Radwelt unter Schock. Mogelijk had de 18-jarige Zwitserse coureur Muriel Furrer een traumatische blessure opgelopen en dat was het gevolg van zijn betrokkenheid bij de WM-Rennen der Juniorinnen op de dag van zijn overlijden. Seitdem sinds zentrale Fragen offen; Vooral als het ongeval zo lang onopgemerkt bleef, zou er medische zorg voor worden verleend.

Het UCI Rad-Weltverband en het plaatselijke organisatiecomité eisen dat het ministerie van Buitenlandse Zaken en de politie, die verantwoordelijk zijn voor hun onderzoek, dit doen. Deze toevoegingen zijn nog niet gedetailleerd in de Abläufen. Een reconstructie van de constructie van de Donnersdag, die in het Hinweise tijdperk plaatsvond, werd uitgevoerd als konnte.

De race begint om 10.00 uur in Uster. Muriel Furrer is de hoogte van het seizoen. Het is ongeveer 73,6 kilometer van Uster naar de „Greifensee Loop“ en vervolgens naar een uitstapje naar het „City Circuit“ in Zürich. Furrer woont een paar kilometer van Start, in het Gemeinde Ei, ze kennen de Strecke-buik.

Om 11.09 uur kunt u immers genieten van de eerste dag van de avond op de Sechseläutenplatz in Zürich. De Auswertung der UCI zegt dat Muriel Furrer schon dort fehlt zegt: Ihr Transponder is niet geregistreerd op de Zielinie. De Transponder is een Chip, de Furrer wie alle andere Teilnehmerinnen zur Zeitmessung-trug.

Zwischen Unfall en Bergung duurlopen zwei Stunden vergangs sein

Na de twee begint de run om 11.54 uur Cat Ferguson, de Siegerin des Rennens, im Ziel ein. Kurz darauf vindt de status van de Siegerehrung. Van een Unfall is niet de Rede. Kurz Darauf, om 12.15 uur, start de Teilnehmer a Paracycling-Rennens, gevolgd door het „City Circuit“, waarin je kunt rennen. Het racen is uiteraard niet mogelijk, dus als je er blij mee bent, ga je binnenkort beginnen met racen.

Zolang de paracycling-racer rond 12.45 uur is tijdens een Waldstück tussen Zumikon en Küsnacht, is het belangrijk op te merken dat dit geen goed idee is. Op tv-beelden staat Streckenposten, wat de Teilnehmern signaleert, ihr Tempo zu reuzieren. Op straat politieauto’s en ambulances. Später wird clear: Een stelle liegt Muriel Furrer schwer verletzt in Unterholz.

De ramp eindigt op kilometer 37 van de race. De start en het einde van de dag is ongeveer 10.55 uur en om 11.05 uur gaat de dag voorbij. Exact om 12.52 uur landt u een reddingshelikopter naast de ramp, voordat u in de Spital arriveert, die de NZZ zal melden. Ze zijn ook dapper genoeg om zowel ongelukken als ongelukken mee te maken. Dit is een van de schadegerelateerde trauma’s die gedurende het hele leven kunnen worden afgehandeld.

Na de staatssancties hoeft niemand meer aandacht te besteden aan de Sturz na de bisherigen Ermittlungen. Omdat u zich bewust bent van de schade die wordt veroorzaakt door de stabiliteit van de constructie, kunt u doorgaan met uw revalidatievaardigheden. Aber: Wie wist dat er maar 119 anderen waren en dat niemand van de meerderheid de ineenstorting opmerkte?

Als u meer wilt weten, kunt u zelf een GPS-zender zoeken

Je kunt immers genieten van deze vrijetijdstips: de eerste keer tijdens de eerste en laatste dag kan ik in 24 minuten regelen. Das Feld is ook erg auseinandergerissen. Die Teilnehmerinnen sinds delen in Gruppen hieronder, delen aber auch single. Die Abstände betragen weinig Sekunden bis Minuten. De Unfallstelle komt uit op de Schmalzgruebstraße. Deze führt-kurvenreich komt door het dichterlijke Wald. Het zicht reikt dus tot de volgende meters van de toekomst. Streckenposten sinds dort am Donnerstag gemäß TV-Bildern nu weinig platziert. Er is dus een verschil tussen de omgeving en er zijn een paar Sekunden Abstand, dat is één pad, dat overal langs de weg onopgemerkt stürzen is en de neben der Strecke lie bleiben kann – wegen van de dichter Unterholzes unsichtbar für nachfolgende Teilnehmerinnen und Begleitpersonen .

Wil je meer weten over de prestaties van de race vanwege het hoge technische niveau? Laut Radsportfachleuten fahren zwaargewicht atleten met GPS-Trackern. Deze computers worden in deze functie niet in realtime gebruikt als team of raceteam. Solche Systeme zou een probleem moeten zijn, het is niet mogelijk om in de Radsport te kijken. Tijdens deze wedstrijden hebben atleten veel leuke activiteiten, die weten hoe ze moeten deelnemen aan de Tour de France. Bij WM is Funk niet langer beschikbaar.

Falls Muriel Furrer heeft ook een GPS-tracker op zich, je kunt eerst toegang krijgen tot de Untersuchungsbehörden. Damit zal blij zijn als hij de ramp ziet. De Fragen zum Tod von Muriel Furrer – ze zijn later te zien.