EEin tödlicher Unfall überschattet das Rennen einer Nachwuchsserie in Spa-Francorchamps. Der Veranstalter, die Formula Regional European Championship (FRECA), gab bekannt, dass der 18-jährige Fahrer Dilano van’t Hoff am Samstag ums Leben kam, nachdem mehrere Fahrzeuge auf nasser Straße zusammenstießen. FRECA, eine europäische Formel-3-Rennserie, wird von jungen Fahrern als Zwischenschritt auf dem Weg von der Formel 4 zur Formel-3-Weltmeisterschaft gesehen.

„Wir sind am Boden zerstört über den Verlust eines unserer größten niederländischen Talente, der im Laufe der Jahre so viel Energie in unser Team gebracht hat, dass er mit uns gefahren ist“, schrieb van’t Hoffs Rennteam MP Motorsport auf Twitter: „Wir sprechen uns aufrichtig aus.“ Wir sprechen der Familie und den Angehörigen von Dilano unser Beileid aus und stehen hinter ihnen und unseren Teammitgliedern, die nicht nur einen Fahrer, sondern auch einen Freund verloren haben.“

Erinnerungen von Anthoine Hubert

Der Unfall ereignete sich in der letzten Runde des Rennens auf der langen Geraden der Ardennenstrecke, die an die berühmte Eau Rouge-Kurve anschließt. Auf Amateuraufnahmen ist zu sehen, wie der 270 PS starke Wagen des Niederländers van’t Hoff nach einem Zusammenstoß über die Strecke rutscht und dann seitlich auf Höhe des Cockpits von dem auf ihn zurasenden Iren Adam Fitzgerald getroffen wird. Die Kettenreaktion wurde ausgelöst, weil der Meister-Kicker, der Deutsche Tim Tramnitz, bei widrigen Bedingungen von der Piste abgekommen war. Das Rennen wurde abgebrochen.

Der Unfallhergang erinnert an den tödlichen Unfall des Franzosen Anthoine Hubert, der im August 2019 an gleicher Stelle während eines Formel-2-Rennens ebenfalls bei einem Massenunfall ums Leben kam.

Auch die Formel 1 reagierte auf den tragischen Unfall am Rande des Großen Preises von Österreich. Geschäftsführer Stefano Domenicali schrieb: „Wir sind sehr traurig, vom Tod von Dilano van ‚t Hoff in Spa-Francorchamps zu erfahren.“ Und weiter: „Dilano starb, während er seinen Traum verfolgte, die Spitze des Motorsports zu erreichen. Zusammen mit der gesamten Motorsport-Community sind unsere Gedanken bei seiner Familie und seinen Lieben.“







Domenicali hielt kurz vor dem Start des Formel-2-Rennens auch eine Schweigeminute für den Verstorbenen ab. Die Teams hatten um einen Moment der Erinnerung gebeten, da van’t Hoffs MP Motorsport-Team auch in der Formel 2 antritt.