Tod durch Salmonellen: Kebabstand in Fokus der Ermittlungen

Geklärt is soll, ob der Mann sich die Vergiftungwegen eines Hühner-Kebabs von einem Oberkärntner Dönerstand zogezogen hatte. Staatsanwältin Tina Frimmel-Hesse bestätigte am Dienstag eenentsprechenden Report of the „Kleinen Zeitung“.

Die Ermittlungen würden eerst am Anfang stehen, so die Behördensprecherin. Als u wilt, moet u een van de manieren waarop u de mannequins gebruikt, en de verlichting van de Fleisches met Salmonellen bewiesen. De Staatsanwaltschaft, waar de Betreiber des Donerstandes das Fleisch is, observeert de Kühlkette een inhoud en de Fleisch is genügend erhitzt hatte. Als de schuld bij de meeste kartelners ligt, kan het zijn dat de schuldenlast en het verbraucherschutzgesetz tot een jaar lang duren.

Krankheitsfälle tijdens Hühnerfleisch uit Polen

Der Fall war bereits vor zwei Wochen öffentlich worden. Als de Kebab-Fleisch is een Ware aus Polen Handeln, die in Verdachte stijl is, in meer EU-staten Auslöser von Krankheitsausbrüchen durch Salmonellen zu sein. In Österreich is het op 27 februari gebeurd dat er mensen waren die een oorlog voerden in de 63-jaren. Laut Agentur für Gesundheit en Ernährungssicherheit (AGES) is in alle Bundesländern, bis auf Tirol, Krankheitsfälle door het Hühnerfleisch uit Polen gegeben.

