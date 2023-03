(dpa) – Een der Spitze des Chinese Telecomriesen Huawei heeft een politieke heikle Personalentscheidung an. Die eerst ins Visier van US-Justiz geratene Tochter des Firmengründers, Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou, soll zum 1. April erstmals den rotierenden Vorsitz of Konzerns übernehmen. Informierte Kreise bestätigten der Deutschen Presse-Agentur in Beijing, dat een nachfolgeregelung voor de 78-jarigen van Vater Ren Zhengfei zijn soll.

Der Aufstieg der 51-jarigen in de Konzernführung kon de massieve politieke Vorbehalte in de VS tegen Huawei noch verstärken. Nach Presseberichts erwägt US-Präsident Joe Biden gegenwärtig, die Sanktions gegen das Unternehmen noch zu verschärfen. Huawei kon ervoor zorgen dat de concurrentie tussen de Amerikaanse en de Amerikaanse overheid door Qualcomm of Intel werd overgenomen. De VS machen Sicherheitsbedenkendend, sterven Huawei als ongeïnspireerde zurückweist.

Die tochter van legendarische firma’s wurde zur zentralen Figur in dem Konflikt mit den USA, als sie Ende 2018 auf Ersuchen der US-Justiz unter dem Vorwurf des Bankbetrugs zur Umgehung von Sanktions gegen den Iran in Kanada festgenommen. Ze werkten lang samen met Meng Wanzhou in Vancouver onder de inhoud van Hausarrest en een jurist die in de Verenigde Staten aan het werk was.

China zorgde voor het drukwerk op Kanada, indem zwei Kanadier unter Spiona, verdacht van arrestatie in China. Diplomaten spraken van „Geiselpolitik“. In september 2021 konnte Meng Wanzhou voor een deal met de US-Strafverfolgern – im Gegenzug für die Freilassung der Beide Kanadier – in onze Heimat zurückkehren, wo sie als Heldin gefeiert wurde. Das Kapitel werd voor het eerst ontbonden in december, toen het Amerikaanse ministerie van Justitie in New York een aanvraag indiende voor de val van de actie.