Ab August wird Chiara Bauhaus, die künftige Leiterin der Bauhausschreinerei, bei Tischlermeister Ulrich Monstadt in die Lehre gehen. Sie tritt in die Fußstapfen ihres Vaters Stephan, der im März 2022 unerwartet verstorben ist. © Arndt Brede

Als Tischlermeister Stephan Bauhaus am 28. März 2022 starb, schien die Zukunft der Tischlerei in Bork ungewiss. Jetzt nicht mehr. Danke an einen 16-Jährigen.

4 Min Lesezeit

01.07.2023 09:00:00

Der 28. März 2022 war ein schicksalhafter Tag für die Bauhaus-Familie und ihre Tischlerei in Bork. Der Besitzer, Tischlermeister Stephan Bauhaus, verstarb an diesem Tag unerwartet. Er leitete das Familienunternehmen in der vierten Generation. Wie soll es weitergehen? Seine Witwe Angela und die Familie hatten kurzzeitig die Idee, den Betrieb an einen selbstständigen Tischlermeister zu vermieten. Dank des Tischlermeisters Ulrich Monstadt, der die Familie privat kannte, konnte der Betrieb dann weitergeführt werden. Der erfahrene Handwerker sprang ein und führt seitdem den Betrieb und erweitert das Leistungsportfolio des Unternehmens sogar.

Dass sein Engagement endlich zustande kommen würde, war von Anfang an klar. Nun war klar, dass Chiara, Tochter von Stephan und Angela Bauhaus, eines Tages die Leitung des Unternehmens übernehmen würde. Aber Chiara ist 16 Jahre jung. Ihr Lebensweg wird bald ein anderer sein als der, den sie gehen wollte. Aber das hat etwas mit Liebe zur Familie, zum Unternehmen und mit Mut zu tun. Und ein starker Wille.

Chiara Bauhaus ist eine ganz normale junge Frau. Sie besucht das Lippe-Berufskolleg in Lünen mit dem Schwerpunkt Gesundheit und Soziales. In ihrer Freizeit trifft sie sich mit Freunden. Das tut sie immer noch. Und doch hat sich seit dem Tod ihres Vaters am 28. März 2022 alles verändert. „Als ich ein kleines Mädchen war, habe ich immer gesagt, dass ich Tischlerin werden möchte“, sagt sie mit leiser Stimme. Sie fuhr mit auf Baustellen und half manchmal in der Werkstatt mit. Doch dass sie das Unternehmen eines Tages leiten würde, war nach dem Tod ihres Vaters keineswegs klar. Zunächst nicht.

„Ich will es für mich“

Die Familie setzte sich zusammen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Und irgendwann trifft Chiara einen Entschluss: „Ich wollte das Unternehmen weiterführen.“ Letztlich sei ihr die Entscheidung nicht schwer gefallen, sagt die 16-Jährige. Gab es Druck, die Familientradition aufrechtzuerhalten? „Nein“, antwortet die junge Frau. „Ich will es aus eigenem Antrieb.“

Die Familie habe Chiara nicht berührt, berichtet Mutter Angela: „Ich hätte zu etwas anderem tendiert, weil es für eine Frau nicht einfach ist. Es ist eher eine Männersache. Aber wenn sie will.“

Chiara ist sich bewusst, dass die Arbeit als Tischlerin schwierig ist. „Es ist die körperliche Arbeit und die Durchsetzung.“ Dem will Chiara mit Selbstbewusstsein entgegenwirken. „Aber ich muss mich noch weiterentwickeln.“

Chiara Bauhaus hat kürzlich ihr Berufskolleg mit einem kleinen Fachabitur abgeschlossen. Der offizielle Beginn der Tischlerausbildung ist der 1. August. Sie wird eine Berufsschule besuchen. Die handwerkliche Ausbildung findet im Familienbetrieb statt. Erstens. „Zunächst wird sie eineinhalb Jahre hier bleiben“, sagt Ulrich Monstadt. Er wird die Ausbildung der jungen Frau übernehmen. „Wenn sie das übersteht, wird sie ihre Ausbildung für eineinhalb Jahre in einem anderen Unternehmen absolvieren“, erklärt er lächelnd. Der weitere Weg wie geplant: Chiara wird zwei Jahre als Geselle arbeiten und anschließend die Meisterschule besuchen.

Chiara Bauhaus kann noch einige Berufe von Opa Heinrich erlernen. © Arndt Brede

Für Chiara bedeutet die neue Routine, um 5.45 Uhr aufzustehen und um 6.30 Uhr in die Werkstatt zu gehen. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, geht sie auch auf die Baustelle. „Sie lernt von der Pike auf, was es heißt, Tischlerin zu sein“, berichtet Tischlermeister Monstadt. „Sie soll das Handwerk erlernen und nicht nur Möbel bauen können.“ Mehr wissen als Standard. Wissen Sie, wovon Sie sprechen, wenn Sie ein Unternehmen mit Personal führen möchten.

In der Bauhaus-Schreinerei verfügt Chiara über die besten Voraussetzungen für ihre berufliche Laufbahn: einen erfahrenen Ausbilder und moderne CNC-Werkzeugmaschinen. Also Maschinen, die durch den Einsatz von Steuerungstechnik in der Lage sind, Werkstücke auch bei komplexen Formen automatisiert mit hoher Präzision herzustellen.

Für eine junge Frau gibt es viel zu lernen. Furcht? „Nein, ich habe Respekt vor der Aufgabe.“ Das Positive am Workshop sei, „dass man den anderen wertschätzt“, ergänzt Chiaras Großvater Heinrich. Er führte den Betrieb bereits in dritter Generation und übergab ihn 2004 an seinen Sohn Stephan.

Wertschätzung hat etwas mit sozialer Kompetenz zu tun. Chiara Bauhaus profitiert von ihrer Ausbildung an der Berufsschule in den Bereichen Gesundheit und Soziales, oder? „Genau das habe ich gelernt – Respekt und Wertschätzung.“

Bereitet sich die 16-Jährige auf besondere Weise auf ihre Ausbildung vor? „Jetzt genieße ich die Feiertage“, sagt sie. „Aber mein Plan ist, dass ich mir die Werkstatt mindestens eine Woche vorher noch einmal genauer anschaue.“

Sie ist nur ein normaler Teenager. Was sagten eigentlich ihre Freunde, als klar wurde, dass sie die Tischlerei übernehmen wollte? „Alle fanden es großartig.“ Niemand hatte Zweifel daran, dass sie es schaffen würde.

Die Bauhaus-Schreinerei in Bork ist ein traditioneller Familienbetrieb. © Arndt Brede

Auch die Familie steht voll hinter der jungen Frau: „Wir werden sie unterstützen, wo wir können, aber sie soll auch ihre Jugend behalten“, erklärt Chiaras Tante Angelika. Die ganze Familie eint vor allem eines: Stolz. Stolz auf eine junge Frau, die den Mut hat, einen Weg zu gehen, der nicht einfach begann und auch nicht einfach sein wird.

Das neue Leben von Chiara Bauhaus beginnt offiziell am 1. August. Doch ihr bleibt nur noch eine Woche Urlaub. Der eigentliche Trainingsbeginn wird dann am 7. August sein. Nicht nur deshalb ist es ein besonderer Tag für Chiara. Es ist der Tag, an dem sie 17 Jahre alt wird. Für ihren ersten Arbeitstag hat Chiara schon jetzt zumindest eine Gewissheit: Meister Ulrich Monstadt wird sich erbarmen: „An diesem Tag wird es keine Überstunden geben.“