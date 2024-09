Het Zomerhuis van Tessa Bergmeier en Tobias Pankow zaten in de laatste run. U zult blij zijn met uw wensen.

In het „Sommerhouse of the Stars“ kwamen Tessa Bergmeier en Tobias Pankow altijd samen. De veganist van Sarah Kerns Partner, de hobbyjäger is als moeder. Eén show, één avondje spelen. Het is heel moeilijk om te liegen dat het werk van de RTL-Show, dat op tv wordt uitgezonden, in een bepaalde periode resulteert, omdat de stream niet toegankelijk is voor publiek: Pankow heeft zo’n uitstekende ervaring.

„Alles is één ding“, meldt de officiële Sommerhaus Podcast. „Er is nog steeds een unterlassung, een schadevergoeding en een boete.“ Bergmeier heeft in de Vergangenheit „solche Verfahren schon gewonnen“, werd aber „dieses Not so good get away“, ist sich Pankow sicher. Dit betekent dat er een persoonlijk verschil is tussen een persoon.

Das Schreiben des Anwalts hat Tessa Bergmeier offenbar schon erreicht. In een nieuw Instagram-verhaal zei hij: „Ik ben trots op mijn grote beker.“ Ik ben meer dan blij om deze kans te ervaren, er is „het allerbeste“ en ook „auch Veganer“.