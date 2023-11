Tlaib behauptet, Biden „unterstütze den Völkermord“ in Gaza

Die Abgeordnete Rashida Tlaib (D-Mich.) kritisierte am Freitag Präsident Biden und behauptete, er „unterstütze den Völkermord am palästinensischen Volk“, weil seine Regierung Israel im Krieg gegen die Hamas in Gaza unterstützte.

Tlaib hat ein Video gepostet Auf X, früher bekannt als Twitter, wurden am Freitag pro-palästinensische Märsche mit Zehntausenden Teilnehmern im ganzen Land gezeigt und eine Botschaft an den Präsidenten hinzugefügt.

„Herr. Präsident, das amerikanische Volk ist in dieser Frage nicht auf Ihrer Seite“, sagte sie. „Wir werden uns im Jahr 2024 erinnern.“

Die Biden-Regierung hat Israel in seinem Konflikt gegen die Hamas nachdrücklich unterstützt und dem Land unter anderem Milliardenhilfe zugesagt. In den letzten Tagen hat die Regierung eine „humanitäre Pause“ im Krieg gefordert, um der Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu helfen.

Tlaib, der palästinensischer Abstammung ist, ist eine der lautesten Stimmen im Kongress für einen vollständigen Waffenstillstand im Nahostkonflikt. Über ein Dutzend Demokraten im Repräsentantenhaus, darunter auch Tlaib, unterzeichneten letzten Monat eine Resolution zur Unterstützung eines Waffenstillstands.

Der Krieg begann Anfang letzten Monats, nachdem Hamas-Kämpfer bei einem Überraschungsangriff auf Israel über tausend israelische Zivilisten getötet hatten. Nach Angaben des von der Hamas geführten Gesundheitsministeriums im Gazastreifen haben israelische Luftangriffe und eine jüngste Bodenoffensive über 9.200 Palästinenser getötet, darunter über 3.800 Kinder.

Humanitäre Organisationen haben eine schlimme Situation in Gaza beschrieben, wo über eine Million Menschen vertrieben wurden und den meisten Menschen die Nahrung, das Wasser und die medizinische Versorgung ausgehen. Durch israelische Luftangriffe wurden ganze Stadtviertel dem Erdboden gleichgemacht, und letzte Woche unterbrach Israel kurzzeitig jegliche Kommunikation in dem Gebiet.

Gaza ist aufgrund einer israelischen Blockade immer noch ohne Treibstofflieferungen. Die Führer der Vereinten Nationen haben gewarnt, dass dies wahrscheinlich zu einem Ende der Hilfslieferungen führen und dazu führen wird, dass das Gebiet völlig ohne Strom ist, auch in kritischen Krankenhäusern.

Außenminister Antony Blinken war am Freitag in Israel, um sich für den Vorschlag der Biden-Regierung einer humanitären Pause im Konflikt einzusetzen, doch der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat signalisiert, dass es keine Pause geben wird.

Die Regierung hat einem vollständigen Waffenstillstand abgeschworen, den Tlaib befürwortet hatte.

Der Demokrat aus Michigan sah sich diese Woche auch mit der Androhung eines Tadels durch das Repräsentantenhaus wegen früherer Kommentare konfrontiert, die als kritisch gegenüber dem israelischen Staat angesehen wurden. Mehr als 20 Republikaner schlossen sich am Mittwoch allen Demokraten an, diese Maßnahme zu verwerfen.

Jüngste Umfragen zeigen, dass Bidens pro-israelische Haltung die Anziehungskraft der Demokraten bei Muslimen und arabischen Amerikanern, die im Swing-State Michigan normalerweise eine wichtige Bevölkerungsgruppe darstellen, erheblich beeinträchtigt hat. Dies gilt insbesondere für den Detroit-Bezirk von Tlaib, der die höchste Dichte an arabischstämmigen Amerikanern im Land aufweist.