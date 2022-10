TiVo setzt sich mit TiVo OS als Smart-TV-Plattform durch

Erinnern Sie sich an TiVo? Es existiert immer noch, auch wenn Sie wahrscheinlich seit geraumer Zeit kein TiVo-Gerät mehr verwendet haben. (Es sei denn, Sie sind einer der wenigen, die den Android TV-Dongle des Unternehmens ausprobiert haben.) Auch wenn die überwiegende Mehrheit der Menschen inzwischen auf TV-Software umgestiegen ist, die in ihr Gerät integriert ist oder auf einer dedizierten Hardware wie Apple TV läuft, TiVo-Besitzer Xperi steigt mit TiVo OS in das TV-Softwarespiel ein.

Ja, das bedeutet, dass es ein weiteres Unternehmen geben wird, das darum wetteifert, die Software auszuführen, die Ihren Fernseher antreibt. Aber TiVos Blickwinkel auf TiVo OS soll eine „erste neutrale Plattform ihrer Art“ sein, was zum Teil bedeutet, dass Gerätehersteller mehr Kontrolle über die Erfahrung haben werden.

Im Moment wird der US-TV-Softwaremarkt weitgehend von Roku dominiert, das Anfang dieses Jahres sagte, dass es das zweite Jahr in Folge das meistverkaufte Smart-TV-Betriebssystem des Landes ist. Roku hat sich nicht gescheut, eigentlich ein Werbeunternehmen zu sein, was bedeutet, dass es viel Geld mit Kunden verdient, die Werbung auf seinem Betriebssystem und im werbefinanzierten Roku-Kanal sehen, während sie sich Dinge von einem Anbieter wie TCL oder auf einem Fernseher ansehen Hisense. Und Unternehmen wie Samsung und LG haben ihre eigenen Softwareplattformen, die sie mit ihren eigenen Fernsehern verwenden, sodass sie diese Kundenbeziehung von Anfang bis Ende besitzen.

Xperi will den Geräteherstellern die Macht zurückgeben

Mit TiVo OS will Xperi den Geräteherstellern (oder zumindest denen, die nicht auf dem Niveau von Samsung oder LG sind) mehr Macht zurückgeben Gestaltung der Erfahrung und Beibehaltung eines gewissen Grades an Kundenverantwortung während der Lebensdauer des Produkts“, sagte Geir Skaaden, Executive Vice President und Chief Products and Services Officer von Xperi, in einem Interview mit Der Rand. „Unsere Plattform ermöglicht es ihnen also, das Erlebnis zu brandmarken, die Kundenbeziehung aufrechtzuerhalten und einen Umsatzanteil an der Monetarisierung auf der Plattform zu haben.“ Für Verbraucher wird TiVo OS auch eine Alternative zu Software von Unternehmen wie Roku, Apple oder Amazon bieten.

Die Sache ist, dass TiVo noch weit davon entfernt zu sein scheint, diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Sie können noch keinen mit TiVo OS ausgestatteten Fernseher kaufen, da es derzeit keine auf dem Markt gibt. Vestel, das Fernseher herstellt, die unter lizenzierten Marken wie Toshiba und JVC verkauft werden, ist der erste OEM, der sich verpflichtet hat, Fernseher mit TiVO OS auszuliefern, aber diese werden nicht vor 2023 auf den Markt kommen und zuerst nach Europa kommen. Xperi hat noch keinen Starttermin für TiVo OS in den USA bekannt gegeben, aber das steht laut Skaaden „definitiv auf der Roadmap“.

Laut Skaaden erwartet Xperi, vor oder um die Consumer Electronics Show (die Anfang Januar stattfindet) weitere TiVo OS-Hardwarepartner bekannt zu geben. Es ist jedoch unklar, wann diese auf den Markt kommen oder wie viele Angebote es geben wird. Und selbst wenn weitere TiVo OS-Geräte angekündigt werden und nächstes Jahr tatsächlich auf den Markt kommen, glaube ich nicht, dass viele Leute auf den Umstieg warten.

TiVo tritt gegen Schwergewichte wie Roku und Samsung an

Roku ist immens beliebt, Samsung lizenziert sein Smart-TV-Betriebssystem Tizen und große Technologieunternehmen wie Amazon und Google verwenden ihre TV-Software auch in Smart-TVs. Xperi wirbt für die Integration von TiVo OS mit linearen Inhalten, also könnte das vielleicht ein Vorteil gegenüber diesen anderen Plattformen sein, die sich lieber auf Streaming konzentrieren. „Ein TV Powered by TiVo kann eine bessere Zuschauerbindung mit einem unvoreingenommenen Content-First-Benutzererlebnis bieten, bei dem Live-Hybrid-TV und Streaming-Dienste vollständig integriert sind“, sagte Xperi in einer Pressemitteilung im August. Aber da wir TiVo OS noch nicht wirklich nutzen können, müssen wir abwarten, ob sich die Versprechungen einer neutralen Plattform in ein überzeugendes Argument für TV-Käufer verwandeln.

Abgesehen davon richtet sich Xperi mit TiVo OS mehr an OEMs, die noch keine Smart-TV-Plattform haben, auf die sie sich verlassen. „Wir erwarten nicht, dass Leute, die ihre eigene Betriebsplattform haben, zu unserer wechseln“, sagte er, aber Xperi erwartet, dass TiVo OS Marktanteile unter OEMs gewinnen wird, die „keine eigene Plattform entwickeln“.