Der Wasserstand am Titicacasee – dem höchsten schiffbaren See der Welt und dem größten Südamerikas – sinkt nach einer beispiellosen Hitzewelle im Winter steil. Der schockierende Rückgang beeinträchtigt den Tourismus, die Fischerei und die Landwirtschaft, von denen die Einheimischen ihren Lebensunterhalt bestreiten.

„Wir wissen nicht, was wir von jetzt an bis Dezember tun werden, weil das Wasser weiter sinken wird“, sagte der 63-jährige Nazario Charca, der am See lebt und seinen Lebensunterhalt damit verdient, Touristen durch die Gewässer zu befördern.

Besucher werden seit langem vom blauen Wasser und dem offenen Himmel des größten Sees Südamerikas angezogen, der sich über mehr als 3.200 Quadratmeilen an der Grenze zwischen Peru und Bolivien erstreckt.

Er wird manchmal als „Binnenmeer“ bezeichnet und ist die Heimat der indigenen Gemeinschaften der Aymara, Quechua und Uros. Er liegt auf einer Höhe von etwa 3.800 Metern (12.500 Fuß) im zentralen Andengebirge und ist damit der höchste schiffbare See der Welt. Aufgrund der extremen Höhe ist der See außerdem einer hohen Sonneneinstrahlung ausgesetzt, die die Verdunstung fördert und den größten Teil seiner Wasserverluste ausmacht.

Mehr als drei Millionen Menschen leben rund um den See und sind auf seine Gewässer angewiesen, um zu fischen, Landwirtschaft zu betreiben und Touristen anzulocken, die die Wirtschaft einer ansonsten marginalisierten Region ankurbeln.

Jetzt besteht die Gefahr, dass der See etwas von diesem Zauber verliert.

Obwohl bekannt ist, dass der Wasserstand jedes Jahr schwankt, sind diese Veränderungen aufgrund der Klimakrise noch extremer geworden. Laut dem CNN-Meteorologen Taylor Ward hat eine rekordverdächtige Hitzewelle im Winter zu erhöhter Verdunstung und sinkenden Seespiegeln geführt, was die durch Dürre verursachten Wasserdefizite verschlimmerte.

Sixto Flores, Direktor des peruanischen nationalen Meteorologie- und Hydrologiedienstes (Senamhi) in Puno, sagte gegenüber CNN, dass die Niederschläge dort von August 2022 bis März 2023 um 49 % niedriger als der Durchschnitt waren, ein Zeitraum, der die Regenzeit umfasst, in der sich der Wasserspiegel normalerweise erholt.

Flores sagte gegenüber CNN, dass der Wasserstand bis Dezember auf den niedrigsten Stand seit 1996 zusteuern wird, wenn der See in den nächsten Monaten mit der gleichen Geschwindigkeit verdunstet, wie er es normalerweise tut, was er als „sehr ernst“ bezeichnete.

Dies sei Teil eines „allmählichen Rückgangs“ des Wasserspiegels am See in den letzten Jahren, sagte Flores, und eine aktuelle Studie, die Satellitenbilder von 1992 bis 2020 untersuchte, zeigte, dass der Titicacasee etwa 120 Millionen Tonnen Wasser pro Jahr verliert. was nach Ansicht der Autoren vor allem auf Änderungen der Niederschläge und des Abflusses zurückzuführen ist.

Gemeinden, die auf die Fischerei angewiesen sind, haben Probleme, da niedrige Wasserstände zu wachsenden Problemen führen: Rückgang der Fischbestände aufgrund von Umweltverschmutzung und Überfischung.

Auch die Landwirtschaft wurde von der Dürre getroffen, wobei die regionalen Behörden berichteten, dass die Ernte in der letzten Erntesaison stark gelitten habe. Die überwiegende Mehrheit der Quinoa- und Kartoffelkulturen, beides lokale Grundnahrungsmittel, ist betroffen, ebenso wie Hafer, der als Viehfutter verwendet wird.

Auch die Tourismuswirtschaft erlitt einen Einbruch, nachdem Boote, mit denen Besucher rund um den See befördert wurden, aufgrund des Wasserrückgangs strandeten.

„Wir sind vor allem deshalb äußerst besorgt, weil der Wasserstand derzeit stark sinkt“, sagte Jullian Huattamarca, 36, der lokal hergestellte Textilien an Besucher der Insel Taquile verkauft.

„Wir wollen, dass die Touristen zurückkommen, insbesondere die ausländischen Touristen“, sagte er.

Die Region Puno, die die gesamte peruanische Seite des Titicacasees umfasst, ist seit langem als unterentwickelte und marginalisierte Region des Landes bekannt.

In jüngerer Zeit wurde die Wirtschaft von den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie und einer Welle sozialer Unruhen heimgesucht. Puno wurde zum Epizentrum der Demonstrationen, die den Rücktritt von Präsidentin Dina Boluarte forderten und auf der Empörung beruhten, die sich aufgrund jahrzehntelanger Ungleichheit, Korruptionsvorwürfen und stagnierendem Lebensstandards entwickelt hatte.

Huattamarca sagte gegenüber CNN, dass während der Proteste keine Besucher in die Region gereist seien. „Sie hatten ein bisschen Angst davor zu gehen“, sagte er.

Huattamarca sagte, dass in den letzten Jahren, insbesondere während der Pandemie, viele Menschen das Gebiet verlassen hätten.

„Das mussten sie, denn sie hatten nicht genug Geld für Grundbedürfnisse wie Lebensmittel“, sagte er.

Und die jüngste Geschichte deutet darauf hin, dass die anhaltende Dürre mehr Menschen dazu veranlassen könnte, ihre Heimat zu verlassen, da eine frühere Dürre im Jahr 1991 Migrationswellen auslöste, als die Subsistenzwirtschaft aufgrund von Nahrungsmittelmangel zusammenbrach.

Für andere, wie zum Beispiel Charca, beeinträchtigt die Dürre ihre Lebensweise. Charca gehört zur indigenen Gruppe der Uros, die auf Inseln aus getrocknetem Totora-Schilf lebt, die im See schwimmen. Seit Jahrhunderten haben die Uros das Schilf zu Inseln geflochten und daraus Gebäude und Boote gebaut. Charca ist jedoch besorgt, dass niedrigere Wasserstände dazu führen, dass weniger Schilf verfügbar ist.

„Es wird uns weiterhin beeinträchtigen, es wird keine Totora mehr geben, die Inseln verfallen, das ist es, was uns Sorgen macht“, sagte Charca gegenüber CNN.

Mit Blick auf die Zukunft fällt es schwer, eine Atempause zu sehen.

Derzeit findet El Nino statt, ein Naturphänomen, das durch überdurchschnittlich hohe Temperaturen im tropischen Pazifik gekennzeichnet ist und das Wetter über Südamerika erheblich verändern kann.

Grinia Avalos, stellvertretende Direktorin für Klimatologie bei Senamhi, sagte gegenüber CNN, dass diese wärmeren Temperaturen voraussichtlich mindestens bis Februar 2024 anhalten werden.

„Diese Bedingungen werden dazu beitragen, dass es in der Andenregion weniger Regen geben wird“, sagte sie.

Für Connor Baker, Analyst bei der International Crisis Group, erfordert die Situation langfristige Maßnahmen zum Schutz derjenigen, die auf den See angewiesen sind.

„Während die Schwankungen des Sees mit Klimaschwankungen und natürlichen Schwankungen in Zusammenhang stehen, erhöht der verschärfende Einfluss des Klimawandels den Bedarf an nachhaltigen Managementstrategien“, sagte er gegenüber CNN.

„Lokale Gemeinden, deren Lebensunterhalt vom See abhängt, sind besonders gefährdet, was die Dringlichkeit unterstreicht, die Herausforderungen anzugehen, die durch stärkere Schwankungen des Wasserspiegels entstehen.“