In einer hochdramatischen Schlussphase erreichte Titelverteidiger Südafrika noch das Finale der Rugby-Weltmeisterschaft.

Die Springboks drehten die Partie drei Minuten vor Schluss mit 16:15 (6:12) gegen England und treffen am kommenden Samstag im Finale im Stade de France in Paris auf Neuseeland, das am Freitag klar gegen Argentinien gewonnen hatte.

Mitte der zweiten Halbzeit schien alles auf eine gelungene Revanche der Engländer für ihre Finalniederlage im Jahr 2019 hinzudeuten, als das Team von Trainer Steve Borthwick bereits mit 15:6 führte. Doch dann drehten die Südafrikaner den Druck auf, erzielten einen Versuch und schafften es dann, die Wende herbeizuführen. Sie haben nach 1995, 2007 und 2019 nun ihren vierten Titel gegen Neuseeland geholt. (dpa)