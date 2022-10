Titelverteidiger Italien im EM-Qualifikationsspiel gegen England

In der Qualifikation für die Fußball-EM 2024 in Deutschland wird das Endspiel der EM 2021 wiederholt.

Titelverteidiger Italien und EM-Vizemeister England treffen in Gruppe C aufeinander. Das ergab die Auslosung in der Frankfurter Festhalle. Die DFB-Auswahl hat sich bereits für die Ausrichtung des Turniers vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 qualifiziert.

Auch in der Gruppe B kommt es zum Duell zweier Spitzenteams. Dort trifft Weltmeister Frankreich auf die Niederlande. Österreich erwischte harte Gegner. In der Gruppe F trifft das Team von Trainer Ralf Rangnick unter anderem auf Belgien und Schweden. Etwas mehr Glück hatte Stefan Kuntz mit der Türkei. Stärkste Rivalen in Gruppe D sind Kroatien und Wales.

Da Russland wegen des Angriffskrieges in der Ukraine von der Europäischen Fußball-Union aus dem Turnier ausgeschlossen wurde, kämpfen insgesamt 53 Nationalmannschaften um die 23 freien Startplätze. Die ersten beiden Teams in jeder der zehn Qualifikationsgruppen erhalten ein Ticket zur Europameisterschaft. Die restlichen drei Teilnehmer werden in den Play-offs ermittelt.

Das Eröffnungsspiel der Endrunde findet in München statt, das Finale in Berlin. Weitere Austragungsorte sind Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Köln, Leipzig und Stuttgart.