Titelverteidiger Belgien besiegte den Zweitplatzierten der letzten beiden Ausgaben die Niederlande in einem Elfmeterschießen mit 3:2, um am Freitag im FIH-Weltcup der Männer ein Spitzenduell gegen Deutschland vorzubereiten.

Der amtierende Olympiasieger Belgien und die Niederlande standen sich im Kalinga-Stadion nach regulärer Spielzeit mit 2:2 gegenüber.

Das Spiel zwischen der ältesten Mannschaft, Belgien, und einem jungen holländischen Team war ausgeglichen, aber der erfahrenere Titelverteidiger ging im Elfmeterschießen als Sieger davon.

Belgien hat 11 Spieler über 30 Jahre, während die Niederlande acht Spieler unter 25 und nur zwei über 30 haben.

Die Red Sticks, die mit fast denselben Spielern angereist sind, die bei den Olympischen Spielen in Tokio Gold gewonnen haben, gehören zu den fittesten und erfahrensten Mannschaften.

Stürmerstar Tom Boon (27.) und Nicolas de Kerpel (45.) trafen in der regulären Spielzeit für Belgien, während Elfmeterecken-Experte Jip Janssen (12. und 36.) einen Doppelpack für die Niederlande erzielte.

Im ersten Halbfinale erzielte Drag-Star Gonzalo Peillat in der zweiten Halbzeit einen Hattrick, als Deutschland nach einem 4:3-Rückstand von zwei Toren gegen Australien ein sensationelles Comeback feierte und zum fünften Mal ins Endspiel einzog.

Peillat traf in der 43., 52. und 59. Minute aus Elfmeterecken, während „Player of the Match“ Niklas Wellen (60.) nur wenige Sekunden vor Schluss gegen Australien verblüffte, das eine 2: 0-Führung zur Halbzeit verspielte ein dramatisches Halbfinale.

Jeremy Hayward (12.), Nathan Ephraums (27.) und Blake Govers (58.) trafen für Australien, das nun am Sonntag um die Bronzemedaille spielen wird.

Dies war der erste Einzug des zweimaligen deutschen Meisters in das Endspiel nach der Ausgabe 2010 in Neu-Delhi, wo sie Zweiter geworden waren. Sie hatten 1982 Silber gewonnen, bevor sie 2002 und 2006 Titel gewannen.

Deutschland revanchierte sich auch für die 1:3-Niederlage gegen Australien im Halbfinale der Olympischen Spiele in Tokio.

Für den dreimaligen Meister Australien war dies das zweite Mal in Folge, dass er das Finale nicht erreichte. Sie hatten 2018 in der gleichen Phase gegen die Niederlande verloren und nach aufeinanderfolgenden Titeln in den Jahren 2010 und 2014 mit Bronze abgeschlossen.

Australien führte bis zur 42. Minute mit 2:0 und es sah so aus, als würden sie mit dem Match davonlaufen. Aber die drei Drag-Flick-Tore von Peillat, der mehr als 100 Spiele für Argentinien bestritten und 2016 mit den Las Leonas Olympia-Gold in Rio gewonnen hatte, bevor er deutscher Staatsbürger wurde, veränderten das Gesicht des Spiels.

Im zweiten Halbfinale brachte Jip Janssen die Niederländer in der 12. Minute aus der zweiten Elfmeterecke der Mannschaft in Führung, als er mit einem widerstandsarmen Schlenzer am belgischen Torhüter Vincent Vanasch vorbeischoß.

Die Niederlande machten den größten Teil des Angriffs, wobei Floris Wortelboer einen guten Lauf in den belgischen Kreis machte, aber seine Flanke von der Grundlinie konnte niemanden in der Nähe des Torraums finden.

Belgien schlug drei Minuten vor der Pause zurück, als sein Starspieler Tom Boon nach einer Elfmeterecke traf, als die Torlinie in der Verschnaufpause 1: 1 lautete.

Jünger und damit schneller auf den Beinen, gingen die Niederländer im dritten Viertel erneut in Führung, Janssen vollendete seinen Doppelpack aus einer Strafecke.

Kapitän Felix Denayer traf in der 43. Minute in einer Angriffswelle zweimal auf das niederländische Tor, doch Torhüter Pirmin Blaak blockte beide.

Es war eine Zeit lang ein End-to-End-Spiel, und Belgien glich aus, als im dritten Viertel nur wenige Sekunden übrig waren, als Nicolas de Kerpel ein Field Goal erzielte.

In einem dramatischen vierten Viertel verschwendete Boon in der 50. Minute einen Strafstoß, als Blaak sich nach rechts beugte, um den Schuss zu blocken.

