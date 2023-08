Titel en play-off − Zell am See heeft een grote pläne

Eisbären haben sich mit Routiniers en Talenten verstärkt. Alexander Lahoda en Mario Altmann wechselten aus der obersten Liga in den Pinzgau.

Der EK Zell am See heeft een seizoen lang geleid tot een gesorgt. Mit een Schnitt von snel 1700 Zusehern pro Heimspiel war der Pinzgauer Eishockeyclub een van de vele Reading Numbers in de Alps Hockey League. Met een finale die over de Red Bull Juniors gaat, is het de sterreichische Meistertitel van de Liga. Zudem bracht de WM-Auftritt von Henrik Neubauer mit Österreichs Nationalteam die Eisbären sogar ins international Disaster Light.

Als je zwart zoekt, kijk dan eens naar Shootingstar den Club (trotz vorheriger Vertragsverlängerung) Richtung seiner schwedischen Heimat verließ, maar Zell behield den Großteil seiner Leistungsträger samen met Trainer Mike Flanagan en werd gevolgd door de „verloren Sohn“ Alexander Lahoda en de langjarige Nationalspieler Mario Altmann zum Wechsel aus der obersten Spielklasse in den Pinzgau. Voor Zusätzliche Verstärkung im Kader sorgen neben dem routinierten Kanadier Nick Huard auch Talente der Weense hoofdsteden. Mit dem Traditionsverein aus der Bundeshauptstadt heeft die Eisbären im Sommer een langfristige samenwerkingsvereinbart. Damit nicht genug: Auch die Zeller Eisarena wurde ua mit neuem Kabinentrakt, Fitnessraum en VIP-Bereich weiter modernisiert en zukunftsfit gemacht. Neem contact op met Althafen Real Estate en weiterer hoofdsponsor dazuwonnen.

Entsprechend stolz en zuversichtlich zeegten sich die Vereinsverantwortlichen beim ersten Eistraining. „Wir wollen de direkte Play-off-Qualifikation erreichen und die Österreichische Meisterschaft verteididen“, zei Geschäftsführer Patrick Schwarz over de hooggespannen Saisonziele kllar. Neuzugang Altmann freut sich mit 36 ​​Jahren über frische Anreize. „Der Wechsel in een nieuwe Liga, nieuwe Ziele – all das soorgt für Biss. Letzten Endes geht es auch um Title – dafür Ziehst du dir deine Skates an“, erklärt der erfahrene Verteidiger. Auch Lokalheld Philip Putnik kan de eerste Match kaum erwarten. Als ik veel speel, kan ik de beste fans van de Liga die spelen“, betonen van 30 jaar Zeller.

In der eerste Trainingswoche, de eerste keer dat de Spieler nach alle Regeln der Kunst durchchecked. Am Dienstag (19.30 Uhr) steht dann schon der Testspielauftakt in der Zeller Eisarena tegen Jesenice auf dem Programm. Tags darauf (19.45 Uhr) waren dann die Spieler im Rahmen des Zeller Sommernachtsfest auf dem Stadtplatz präsentiert.